Как оформить удостоверение УБД: куда обращаться, какие документы нужны

Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

Украинские военнослужащие, принимавшие участие в обороне Украины и в защите безопасности населения и интересов государства в связи с вторжением РФ, имеют право на получение статуса участников боевых действий (УБД).

Как оформить этот статус и получить положенные льготы, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

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Куда обращаться за оформлением статуса УБД

Решения о предоставлении статуса УБД принимают специальные ведомственные комиссии. Как рассказал юрист, эти комиссии функционируют:

при Министерстве обороны Украины;

при Генеральном штабе ВСУ;

при Администрации Государственной специальной службы транспорта;

при воинских частях А0515, А3771 и А0987, А1155, А5725 и А5833, А5509, А5617;

при командовании Воздушных Сил ВСУ;

при командовании Военно-Морских Сил ВСУ;

при командовании Сухопутных войск ВСУ;

при ОК "Север", "Юг", "Восток", "Запад".

Военнослужащий, желающий оформить статус УБД, может обратиться в комиссию самостоятельно или за него это может сделать командир воинской части, пояснил Игорь Ясько.

Если в комиссию обращается командир

Для подтверждения участия военнослужащего в боевых действиях командир части должен подать соответствующие справки и документы на рассмотрение комиссии. Это он должен сделать в месячный срок после завершения выполнения задач.

"Форма справки о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны утверждена приложением 6 к Постановлению КМУ №413. Также командир части должен подать комиссии один из следующих документов: выписку (копию) боевых донесений, выписку (копию) журналов боевых действий (оперативных задач, ведения оперативной обстановки), выписку (копию) вахтенных журналов, полетных листов либо выписку (копию) материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий", — рассказал юрист.

В ходе изучения поданных документов комиссия может при необходимости заслушать объяснения свидетелей или лиц, претендующих на статус участника боевых действий.

"Решение о предоставлении статуса УБД должно быть принято в течение месяца со дня поступления документов. Если комиссия откажет лицу в предоставлении статуса участника боевых действий, то она обязана выдать обоснованное решение об отказе", — отметил Игорь Ясько.

Если военнослужащий обращается в комиссию самостоятельно

В случае если человек решил обратиться в комиссию самостоятельно, сначала ему следует подать рапорт командиру части.

"В рапорте вы отмечаете, что просите предоставить необходимый пакет документов с целью получения статуса участника боевых действий. Перечень документов такой же, как и в случае, когда в комиссию обращается командир — справка по форме, утвержденной приложением 6 к Постановлению КМУ №413, выписки (копии) боевых донесений, журналов боевых действий и т.д.", — объяснил Ясько.

Далее военнослужащий подает этот пакет в комиссию. Срок рассмотрения комиссией документов и решение о предоставлении или непредоставлении статуса УБД в этом случае также не должен превышать одного месяца, подчеркнул юрист.

Напомним, в июне депутаты Верховной Рады предложили ввести дополнительные льготы для участников боевых действий и их семей.

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