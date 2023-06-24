Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как оформить удостоверение УБД: юрист дал пошаговую инструкцию arrow

Как оформить удостоверение УБД: юрист дал пошаговую инструкцию

24 июня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Как оформить удостоверение УБД: куда обращаться, какие документы нужны
Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Украинские военнослужащие, принимавшие участие в обороне Украины и в защите безопасности населения и интересов государства в связи с вторжением РФ, имеют право на получение статуса участников боевых действий (УБД).

Как оформить этот статус и получить положенные льготы, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

Читайте также:

Куда обращаться за оформлением статуса УБД

Решения о предоставлении статуса УБД принимают специальные ведомственные комиссии. Как рассказал юрист, эти комиссии функционируют:

  • при Министерстве обороны Украины;
  • при Генеральном штабе ВСУ;
  • при Администрации Государственной специальной службы транспорта;
  • при воинских частях А0515, А3771 и А0987, А1155, А5725 и А5833, А5509, А5617;
  • при командовании Воздушных Сил ВСУ;
  • при командовании Военно-Морских Сил ВСУ;
  • при командовании Сухопутных войск ВСУ;
  • при ОК "Север", "Юг", "Восток", "Запад".

Военнослужащий, желающий оформить статус УБД, может обратиться в комиссию самостоятельно или за него это может сделать командир воинской части, пояснил Игорь Ясько.

Если в комиссию обращается командир

Для подтверждения участия военнослужащего в боевых действиях командир части должен подать соответствующие справки и документы на рассмотрение комиссии. Это он должен сделать в месячный срок после завершения выполнения задач.

"Форма справки о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны утверждена приложением 6 к Постановлению КМУ №413. Также командир части должен подать комиссии один из следующих документов: выписку (копию) боевых донесений, выписку (копию) журналов боевых действий (оперативных задач, ведения оперативной обстановки), выписку (копию) вахтенных журналов, полетных листов либо выписку (копию) материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий", — рассказал юрист.

В ходе изучения поданных документов комиссия может при необходимости заслушать объяснения свидетелей или лиц, претендующих на статус участника боевых действий.

"Решение о предоставлении статуса УБД должно быть принято в течение месяца со дня поступления документов. Если комиссия откажет лицу в предоставлении статуса участника боевых действий, то она обязана выдать обоснованное решение об отказе", — отметил Игорь Ясько.

Если военнослужащий обращается в комиссию самостоятельно

В случае если человек решил обратиться в комиссию самостоятельно, сначала ему следует подать рапорт командиру части.

"В рапорте вы отмечаете, что просите предоставить необходимый пакет документов с целью получения статуса участника боевых действий. Перечень документов такой же, как и в случае, когда в комиссию обращается командир — справка по форме, утвержденной приложением 6 к Постановлению КМУ №413, выписки (копии) боевых донесений, журналов боевых действий и т.д.", — объяснил Ясько.

Далее военнослужащий подает этот пакет в комиссию. Срок рассмотрения комиссией документов и решение о предоставлении или непредоставлении статуса УБД в этом случае также не должен превышать одного месяца, подчеркнул юрист.

Напомним, в июне депутаты Верховной Рады предложили ввести дополнительные льготы для участников боевых действий и их семей.

Также Новини.LIVE рассказывали, как восстановить утерянное удостоверение УБД и на какие льготы могут рассчитывать дети участников боевых действий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас