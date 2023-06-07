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Як окупанти тікають з затопленої лінії оборони на Херсонщині: з'явилося відео

7 червня 2023 18:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Як окупанти тікають з затопленої лінії оборони на Херсонщині: оприлюднено відео
Російські окупанти у воді. Фото: Apocalypto321/Twitter
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

"Друга" армія світу, залишаючи першу лінію оборони на Херсонщині, йде пішки по пояс у брудній воді. Росіяни самі ж страждають від власного підриву Каховської ГЕС.

Відео з'явилося у телеграм-каналі "Ищи своих".

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На ньому можна побачити, як група російських військових, одягнена у повне екіпірування, йде із затоплених позицій зі зброєю в руках. В той час як рівень води продовжує зростати.

"Ось так ми йдемо із затоплених позицій. Тонемо, але йдемо", — зазначив один із окупантів, який є автором відео.

Які наслідки підриву для загарбників

Окупанти самі ж постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС — затопило їхні окопи, довелося евакуйовувати техніку. Тепер всі свої зусилля вони зосереджують на одній вулиці в Новій Каховці. 

"Самі позиції окупантів були розташовані вздовж берега — траншеї, окопи. І це все затопило. Вони перейшли в глибину міста. Як розповідала очевидиця — коли вибиралися, то грузили з собою пральні машини. Зараз вся техніка окупантів, зокрема машини, розташована на третій вулиці від Дніпра — Героїв України", — розповідав ще 6 червня Новини.LIVE мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

Він додав, що окупаційна російська армія не вчиняє жодних дій, аби запобігти катастрофі. Невідомо для чого вони зосереджують техніку в одному місці.

Нагадаємо, за різними оцінками, відновлення дамби та водосховища Каховської ГЕС коштуватиме Україні від 1 до 3 млрд доларів. У бюджеті країни такої суми немає.

 

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