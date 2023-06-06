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Зосереджують техніку на одній вулиці: поведінка окупантів в затопленій Новій Каховці

6 червня 2023 16:32
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Нова Каховка після підриву Каховської ГЕС: поведінка окупантів
Нова Каховка після підриву ГЕС. Фото: Facebook Віталій Кубатко
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Окупанти самі ж постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС — затопило їхні окопи, довелося евакуйовувати техніку. Тепер всі свої зусилля вони зосереджують на одній вулиці в Новій Каховці. 

Як себе поводять російські війська, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в мера Нової Каховки Володимира Коваленко. 

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"Самі позиції окупантів були розташовані вздовж берега – траншеї, окопи. І це все затопило. Вони перейшли в глибину міста. Як розповідала очевидиця — коли вибиралися, то грузили з собою пральні машини. Зараз вся техніка окупантів, зокрема машини, розташована на третій вулиці від Дніпра - Героїв України", — додав мер. 

Він додав, що окупаційна російська армія не вчиняє жодних дій аби запобігти катастрофі. Невідомо для чого вони зосереджують техніку в одному місці.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

За словами фахівців, наслідки можуть бути катастрофічними. Йдеться про підтоплення навколишніх сіл і навіть Херсона нижче по Дніпру, проблеми з охолодженням Запорізької АЕС та водопостачанням півдня України.

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