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Как оккупанты бегут с затопленной линии обороны на Херсонщине: появилось видео

7 июня 2023 18:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Как оккупанты бегут с затопленной линии обороны на Херсонщине: обнародовано видео
Российские оккупанты в воде. Фото: Apocalypto321/Twitter
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

"Вторая" армия мира, покидая первую линию обороны на Херсонщине, идет пешком по пояс в грязной воде. Россияне сами же страдают от собственного подрыва Каховской ГЭС.

Видео появилось в телеграмм-канале "Ищи своих".

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На нем можно увидеть, как группа российских военных, одетая в полную экипировку, идет с затопленных позиций с оружием в руках. В то время как уровень воды продолжает расти.

"Вот так мы идем с затопленных позиций. Тонем, но идем" , — отметил один из окупантов, который является автором видео.

Какие последствия взрыва для армии РФ

Оккупанты сами же пострадали в результате подрыва Каховской ГЭС — затопило их окопы, пришлось эвакуировать технику. Теперь все свои усилия сосредотачивают на одной улице в Новой Каховке.

"Сами позиции окупантов были расположены вдоль берега — траншеи, окопы. И это все затопило. Они перешли в глубину города. Как рассказывала свидетельница — когда выбирались, то грузили с собой стиральные машины. Сейчас вся техника окупантов, в том числе машины, расположена на третьей улице. от Днепра — Героев Украины" , — рассказывал еще 6 июня Новости.LIVE мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

Он добавил, что оккупационная российская армия не предпринимает никаких действий, чтобы предотвратить катастрофу. Неизвестно зачем они сосредотачивают технику в одном месте.

Напомним, по разным оценкам, восстановление дамбы и водохранилища Каховской ГЭС будет стоить Украине от 1 до 3 млрд долларов. В бюджете страны такой суммы нет.

 

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