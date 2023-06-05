Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як перемога у контрнаступі дозволить Україні вступити до НАТО: пояснив Кулеба arrow

Як перемога у контрнаступі дозволить Україні вступити до НАТО: пояснив Кулеба

5 червня 2023 22:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як перемога у контрнаступі дозволить Україні вступити до НАТО: пояснив Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Дмитро Кулеба\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Перемога у майбутньому контрнаступі дозволить Україні вступити до НАТО. Чи розпочали вже його ЗСУ — поки що невідомо. 

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для Reuters

Читайте також:

"Членство в НАТО не може зупинити цю війну"

Відомо, що деякі союзники погодилася розпочати навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Тож, за словами глави МЗС, членство в НАТО — це наступна велика мета нашої країни. 

"Ми вже розблокували всю зброю. Не залишилося нічого серйозного, за що можна було б боротися", — зазначив Кулеба.

Політик також уточнив, що вступ до Альянсу навряд чи відбудеться до перемоги у війні над Росією.

"Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Ось чому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні це дійти того моменту, коли Україна стане членом НАТО", — додав міністр.  

Однак на запитання журналістів про те, чи розпочався вже контрнаступ, Кулеба відмовився відповідати. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що з України до Британії вирушили перші групи пілотів. Там їх навчатимуть керувати західними винищувачами. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB