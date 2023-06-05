Як перемога у контрнаступі дозволить Україні вступити до НАТО: пояснив Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Дмитро Кулеба\Facebook

Перемога у майбутньому контрнаступі дозволить Україні вступити до НАТО. Чи розпочали вже його ЗСУ — поки що невідомо.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для Reuters.

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"Членство в НАТО не може зупинити цю війну"

Відомо, що деякі союзники погодилася розпочати навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Тож, за словами глави МЗС, членство в НАТО — це наступна велика мета нашої країни.

"Ми вже розблокували всю зброю. Не залишилося нічого серйозного, за що можна було б боротися", — зазначив Кулеба.

Політик також уточнив, що вступ до Альянсу навряд чи відбудеться до перемоги у війні над Росією.

"Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Ось чому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні — це дійти того моменту, коли Україна стане членом НАТО", — додав міністр.

Однак на запитання журналістів про те, чи розпочався вже контрнаступ, Кулеба відмовився відповідати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з України до Британії вирушили перші групи пілотів. Там їх навчатимуть керувати західними винищувачами.