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Как победа в контрнаступлении позволит Украине вступить в НАТО: объяснил Кулеба

5 июня 2023 22:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как победа в контрнаступлении позволит Украине вступить в НАТО: объяснил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Победа в будущем контрнаступлении позволит Украине вступить в НАТО. Начали ли его ВСУ — пока неизвестно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

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Известно, что некоторые союзники согласились начать обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Поэтому, по словам главы МИД, членство в НАТО — это следующая большая цель нашей страны.

"Мы уже разблокировали все оружие. Не осталось ничего серьезного, за что можно было бы бороться", — отметил Кулеба.

Политик также уточнил, что вступление в Альянс вряд ли состоится до победы в войне над Россией.

"Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Вот почему наилучший способ обеспечить безопасность в регионе — это прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО", — добавил министр.

Однако на вопрос журналистов о том, началось ли уже контрнаступление, Кулеба отказался отвечать.

Напомним, ранее мы писали, что из Украины в Британию отправились первые группы пилотов. Там их будут учить руководить западными истребителями.

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