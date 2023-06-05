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Частина українських пілотів вирушила на навчання до Британії

5 червня 2023 19:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Британію вирушили перші групи українських пілотів на навчання
Українських пілотів навчать керувати винищувачами. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З України до Британії вирушили перші групи пілотів. Там їх навчатимуть керувати західними винищувачами. 

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

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На своїй сторінці у Telegram політик розповів, що провів зустріч із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Вони говорили про збройну підтримку, відновлення країни та інтеграцію до НАТО. 

До того ж Шмагаль подякував за підтримку та "готовність вчити наших пілотів". 

"Дякував за непохитну підтримку. За лідерство у створенні коаліції винищувачів та за готовність вчити наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії", — написав прем'єр.

Що відомо про навчання

Раніше Британія повідомляла, що не має американських винищувачів F-16, які просить Україна. Водночас, влада зазначила, що готова навчати українських пілотів. 

Так, захисники пройдуть базову підготовку. Це дозволить їм передавати та розвивати свої навички у сфері управління західними винищувачами.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть ЗСУ використовувати F-16 під час літнього контрнаступу. 

Також додамо, що у Міноборони розповіли, скільки F-16 потрібно Україні для деокупації територій. 

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