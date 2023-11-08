Як погода і тактика РФ впливає на ситуацію в Бахмуті — пояснення військових

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На ситуацію поблизу Бахмута значно впливає погода, оскільки зі збільшенням опадів використання техніки обмежене. Окрім того, відіграє роль тактика росіян, які кидають нові сили в атаку, не рахуючись з втратами.

Про це розповів заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Сухопутних військ України Родіон Кудряшов в ефірі телемарафону.

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Кудряшов пояснив, що темп на лінії фронті значно змінюється разом з погодніми умовами.

"Зараз іде зміна кліматичних умов. Є певне пониження в температурі. Також є певні осадки, які змінюють тактику поведінки на передньому краї. А саме: застосування техніки є ускладненим, застосування спостереження с повітря — з певними ускладненнями. І зараз дуже багато працює безпосередньо піхота, яка виконує бойові задачі щодо стійкої оборони і штурмових дій", — заявив він.

Тактика росіян поблизу Бахмута

За словами заступника командира 3 ошб, на ситуацію ще й неабияк впливає тактика росіян, які кидають нові сили в атаку попри масштабні втрати і це є їхньою перевагою.

"Вони звісно еволюціонують, по-іншому застосовують свою піхоту, але в цілому ситуація не змінюється саме в управлінні противником свого війська. Росіяни швидше підводять підготовку особового складу. Також застосовують техніку у комбінації з цим особовим складом. Тому в цілому вони прогресують, але це не значить, що вони на іншому етапі", — заявив Кудряшов.

Нагадаємо, в ISW розповіли, що українські військові перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області. Наразі на цьому напрямку вони проводять більш масштабні наземні операції на східному березі, використовуючи легке піхотне угруповання близько розміру батальйону.