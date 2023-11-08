Как погода и тактика РФ влияет на ситуацию в Бахмуте — объяснение военных

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На ситуацию вблизи Бахмута оказывает значительное влияние погода, поскольку с увеличением осадков использование техники ограничено. Кроме того, играет роль тактика россиян, бросающих новые силы в атаку, не считаясь с потерями.

Об этом рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Украины Родион Кудряшов в эфире телемарафона.

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Кудряшов объяснил, что темп на линии фронта значительно меняется вместе с погодными условиями.

"Сейчас идет изменение климатических условий. Есть определенное понижение в температуре. Также есть определенные осадки, которые изменяют тактику поведения на переднем крае. А именно: применение техники затруднено, применение наблюдения с воздуха — с определенными осложнениями. И сейчас очень много работает непосредственно пехота, которая выполняет боевые задачи по устойчивой обороне и штурмовым действиям", — заявил он.

Тактика россиян вблизи Бахмута

По словам заместителя командира 3 ошб, на ситуацию еще и изрядно влияет тактика россиян, которые бросают новые силы в атаку несмотря на масштабные потери и это их преимущество.

"Они, конечно, эволюционируют, по-другому применяют свою пехоту, но в целом ситуация не меняется именно в управлении противником своего войска. Россияне скорее подводят подготовку личного состава. Также применяют технику в комбинации с этим личным составом. Поэтому в целом они прогрессируют, но это не значит, что они на другом этапе", — заявил Кудряшов.

Напомним, в ISW рассказали, что украинские военные опрокинули ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области. В настоящее время на этом направлении они проводят более масштабные наземные операции на восточном берегу, используя легкую пехотную группировку около размера батальона.