В ISW розповіли, скільки бронетехніки перемістили ЗСУ на лівий берег Херсонщини

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

За інформацією російських джерел, українські військові перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області. Наразі на цьому напрямку вони проводять більш масштабні наземні операції на східному березі, використовуючи легке піхотне угруповання близько розміру батальйону.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Куди перемістили техніку

"Російські мілблогери 6 листопада збільшили фотографію, на якій нібито зображено український гусеничний десантний транспорт (ГТД), що перевозить бойову машину піхоти на східний берег біля села Кринки (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра)", — йдеться у повідомленні.

За словами інших мілблогерів, українська бойова машина піхоти самотужки перемістилася через Дніпро в районі Кринок. Крім того, вони збільшили окремі кадри 7 листопада, де начебто можна побачити знищений західний бронетранспортер у невстановленому місці на східному березі.

Як кажуть деякі мілблогери РФ, один або два українських БТРа перейшли Дніпро біля Кринок, в той час як інші запевняють, що українські воїни перекинули до цього району декілька невизначених броньованих машин.

Скільки військових було помічено

"Російські міл-блогери стверджували, що понад 300 українських військовослужбовців (приблизно батальйон) діють на східному березі в районі Кринок, і продовжують стверджувати, що українські сили утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих до них територіях", — додали у повідомленні.

За словами одного із мілблогерів, декілька сотень українських військових працюють на всьому східному березі Херсонщини.

Де проходять бойові дії

Російські мілблогери зауважують, що бойові зіткнення відстежуються біля:

Кринок,

Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра),

Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра),

Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра).

Але вони не запевняли в тому, що спроби ЗСУ просунутися вперед 6 і 7 листопада були більшими, ніж раніше.

"Українські сили, ймовірно, провели початкові атаки силами роти через річку Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області 17 і 18 жовтня. Повідомлення про угруповання українських сил чисельністю до батальйону на східному березі свідчать про те, що інтенсивні російські зусилля з перекриття річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад і матеріально-технічні засоби на позиції на східному березі. ISW не буде спекулювати на перспективах подальшої активності українських військ на східному березі Херсонської області", — висловили свою позицію в ISW.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують і далі ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору та завдаючи ракетних ударів по цивільних об'єктах в нашій країні. Відтак, за минулу добу відбулося 45 бойових зіткнень.