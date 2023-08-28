Як польська фірма вкрала мільярди гривень і зірвала поставки для ЗСУ: розслідування УП

Військовий ЗСУ. Фото: google

На початку квітня 2022 року Міноборони уклало велику угоду на поставку потрібних у той час речей для ЗСУ, серед яких: балістичні шоломи, бронежилети та бронеплити до них. Після цього у контрактах відомства з'явилася польська фірма "Alfa", яка згодом пограбувала декілька мільярдів гривень в України та поставку військового обладнання не здійснила.

Про це йдеться у розслідуванні видання УП.

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Перші контракти з "Alfa"

Відомо, що наприкінці квітня 2022 року Міноборони уклало з "Alfa" три угоди, сума яких склала близько 3,3 мільярдів гривень. З кожного з них підприємство отримало по 50% передплати.

Згідно з угодами, фірма мала поставити в Україну самохідні гаубиці "Гвоздика", 122-мм боєприпаси до гаубиці Д-30 та 122-мм ракети до "Града"

Однак, із вищепереліченої зброї приїхала лише менша частина. Станом на початок 2023 року "Alfa" мала майже 1,7 мільярди гривень дебіторської заборгованості перед Міноборони України.

Найцікавіше — попереду

Однак, на цьому все не закінчилось. Відомо, що через 5 днів після підписання перших контрактів, а саме 27 квітня 2022 року Міноборони уклало ще декілька "цікавих" угод.

На цей раз постачальником була фірма "Прогрес", яка мала поставляти схожі боєприпаси, що й польська. Загальна сума угод склал 17 мільярдів гривень.

За наявною інформацією, "Прогрес" купував обладнання через ту саму польську фірму "Alfa".

У чому проблема?

Відтак, найбільша проблема — у ціні. Адже, вартість на одне і те ж обладнання в угодах з "Alfa" та "Прогресу" значно відрізнялася.

Через це навіть не дивно, що контракт з "Прогресом" був значно ефективніший. Порівняно з "Alfa", яка виконала домовленості на 10%, "Прогрес" зробив близько 80% поставок, хоч і з затримками.

Зважаючи на накрутку у ціні, "Прогрес" станом на початок 2023 року мав понад 200 мільйонів гривень заборгованості перед Міноборони.

Контракти з "Alfa" не закінчилися

Повідомляється, що наприкінці травня 2022 року, згідно з квітневими контрактами, "Alfa" мала завершити постачання снарядів. Але, як можна було зрозуміти, цього не сталося.

Тож, постачальник домовився продовжити терміни поставок ще до липня 2022 року.

Однак, на початку червня того ж року Міноборони уклало з фірмою ще три угоди на суму близько 2,6 мільярдів гривень навіть попри те, що вона зривала попередні угоди.

Врешті-решт, червневі контракти з "Alfa" також не увінчалися успіхом і були виконані наполовину.

Що відомо про "Alfa"?

Відомо, що "Alfa" була заснована ще 2005 року. З вересня 2022 року її офіс знаходить у центрі Варшави.

Підприємство займається торгівлею різної продукції, зокрема військової.

Та що найголовніше, фінансову звітність за 2022 рік, згідно з контрактами з Міноборони, "Alfa" досі не подала. Ба більше, фірма з початку 2023 року 4 рази змінювала дані про себе в реєстрах. Це може свідчити про те, що компанія намагається відтягнути подання звітності.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков готовий подати у відставку. На таку заяву його підштовхнув скандал із закупівлею зимових курток для захисників "за завищеними цінами".