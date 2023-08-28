Как польская фирма украла миллиарды гривен и сорвала поставки для ВСУ: расследование УП

Военный ВСУ. Фото: google

В начале апреля 2022 года Минобороны заключило большое соглашение на поставку нужных в то время вещей для ВСУ, среди которых баллистические шлемы, бронежилеты и бронеплиты к ним. После этого в контрактах ведомства появилась польская фирма "Alfa", которая впоследствии ограбила несколько миллиардов гривен в Украины и поставку военного оборудования не осуществила.

Об этом говорится в расследовании УП.

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Первые контракты с "Alfa"

Известно, что в конце апреля 2022 года Минобороны заключило с "Alfa" три соглашения, сумма которых составила около 3,3 миллиарда гривен. С каждого из них предприятие получило по 50% предоплаты.

Согласно соглашениям, фирма должна была поставить в Украину самоходные гаубицы "Гвоздика", 122-мм боеприпасы к гаубице Д-30 и 122-мм ракеты к "Граду".

Однако из вышеперечисленного оружия приехала только меньшая часть. По состоянию на начало 2023 года Alfa имела почти 1,7 миллиарда гривен дебиторской задолженности перед Минобороны Украины.

Самое интересное — впереди

Однако на этом все не закончилось. Известно, что через 5 дней после подписания первых контрактов, а именно 27 апреля 2022 Минобороны заключило еще несколько "интересных" соглашений.

На этот раз поставщиком была фирма "Прогресс", которая должна была поставлять схожие боеприпасы, что и польская. Общая сумма сделок составила 17 миллиардов гривен.

По имеющейся информации, "Прогресс" покупал оборудование через ту же польскую фирму "Alfa".

В чем проблема?

Следовательно, самая большая проблема — в цене. Ведь стоимость на одно и то же оборудование в сделках по "Alfa" и "Прогрессу" значительно отличалась.

Поэтому даже не удивительно, что контракт с "Прогрессом" был значительно эффективнее. По сравнению с "Alfa", выполнившим договоренности на 10%, "Прогресс" сделал около 80% поставок, хоть и с задержками.

Ввиду накрутки в цене "Прогресс" по состоянию на начало 2023 года имел более 200 миллионов гривен задолженности перед Минобороны.

Контракты с "Alfa" не закончились

Сообщается, что в конце мая 2022 года, согласно апрельским контрактам, "Alfa" должна была завершить поставки снарядов. Но, как можно было понять, этого не случилось.

Поставщик договорился продлить сроки поставок еще до июля 2022 года.

Однако в начале июня того же года Минобороны заключило с фирмой еще три соглашения на сумму около 2,6 миллиарда гривен даже несмотря на то, что она срывала предварительные соглашения.

В конце концов, июньские контракты с "Alfa" также не увенчались успехом и были исполнены наполовину.

Что известно об "Alfa"?

Известно, что Alfa была основана еще в 2005 году. С сентября 2022 года ее офис находится в центре Варшавы.

Предприятие занимается торговлей разной продукции, в том числе военной.

Но, что самое главное, финансовую отчетность за 2022 год, согласно контрактам с Минобороны, "Alfa" до сих пор не подала. Более того, фирма с начала 2023 года 4 раза меняла данные о себе в реестрах. Это может свидетельствовать о том, что компания пытается оттянуть представление отчетности.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников готов подать в отставку. На такое заявление его подтолкнул скандал с закупкой зимних курток для защитников "по завышенным ценам".