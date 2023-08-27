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У Міноборони показали нові шеврони для українських зенітників

27 серпня 2023 13:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Міноборони показали нові шеврони для українських зенітників
Зенітники оперативного командування "Південь". Фото: АрміяINFORM
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Міністерстві оборони України розробили нові нарукавні шеврони для наших зенітників. А саме для воїнів 540-го зенітного ракетного Львівського полку та 38-го зенітного ракетного полку. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Нові нарукавні знаки

Зазначається, що бійці 540-го зенітного ракетного Львівського полку знищують російських окупантів на нашій землі під гаслом "ПИЛЬНІСТЬ І ВЛУЧНІСТЬ" та новим малюнком, на якому зображений срібний крокуючий грифон.

"Центральним елементом нарукавного знака є стилізоване зображення срібного крокуючого грифона. У поєднанні зі стрілою, яку він стискає правою лапою, грифон є символом пильності та влучності", — пояснюють у повідомленні.

Шеврони для 540-го зенітного ракетного Львівського полку. Фото: Міноборони України 

Для військовослужбовців 38-го зенітного ракетного полку створили нашивку, на якій зображена золота оса зі срібними крилами та жалом.

"Це вказує на специфіку військової частини, на озброєнні якої перебувають ЗРК "Оса"", — додали у пресслужбі.

Шеврони для 38-го зенітного ракетного полку

Особливість шевронів

Раніше Міноборони внесло нововведення до символіки двох бригад Збройних сил України. Тут представили нові нарукавні емблеми.

Нагадаємо, воїни Сил спеціальних операцій вручили Президенту України Володимиру Зеленському свої шеврони. Глава держави наголосив, що це символіка, яка надихає.

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