Як поводити себе під завалами будинку: поради фахівців

РФ завдала удару по житловому будинку в Умані. Фото: МВС

Російські окупанти не припиняють обстрілів, тому для жителів українських міст все ще існує небезпека опинитися під завалами будинку. У Мінреінтеграції нагадали, як діяти в такій ситуації.

Рекомендації фахівців розмістили на сайті міністерства.

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Отже, якщо ви опинилися під завалами будівлі, варто дотримуватися таких правил:

Не панікуйте. Екстрені служби знають про руйнування і прямують надавати допомогу.

Оцініть ситуацію навколо вас. Якщо немає сил і можливості вибратися самотужки, кличте на допомогу та чекайте рятувальників.

Не намагайтеся розбирати завали довкола себе. Адже конструкції нестабільні й можуть повторно обвалитися.

Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, розпочніть її масажувати вище затиснутого місця. Цим ви підтримаєте циркуляцію крові та врятуєте кінцівку.

Під час розбору завалів рятувальники роблять перерви, щоб почути людей. Тому намагайтеся якомога частіше кричати, подавати сигнали.

У жодному разі не використовуйте сірники чи запальнички.

Якщо вас помітили, усвідомте, що рятувальникам потрібен час, щоб вас визволити, тому не втрачайте самовладання та чекайте на допомогу.

Нагадаємо, в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція внаслідок атаки росіян на багатоповерхівку. Загалом з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Умані загинули 23 людини.