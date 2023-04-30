Як поводити себе під завалами будинку: поради фахівців
Російські окупанти не припиняють обстрілів, тому для жителів українських міст все ще існує небезпека опинитися під завалами будинку. У Мінреінтеграції нагадали, як діяти в такій ситуації.
Рекомендації фахівців розмістили на сайті міністерства.
Отже, якщо ви опинилися під завалами будівлі, варто дотримуватися таких правил:
- Не панікуйте. Екстрені служби знають про руйнування і прямують надавати допомогу.
- Оцініть ситуацію навколо вас. Якщо немає сил і можливості вибратися самотужки, кличте на допомогу та чекайте рятувальників.
- Не намагайтеся розбирати завали довкола себе. Адже конструкції нестабільні й можуть повторно обвалитися.
- Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, розпочніть її масажувати вище затиснутого місця. Цим ви підтримаєте циркуляцію крові та врятуєте кінцівку.
- Під час розбору завалів рятувальники роблять перерви, щоб почути людей. Тому намагайтеся якомога частіше кричати, подавати сигнали.
- У жодному разі не використовуйте сірники чи запальнички.
- Якщо вас помітили, усвідомте, що рятувальникам потрібен час, щоб вас визволити, тому не втрачайте самовладання та чекайте на допомогу.
Нагадаємо, в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція внаслідок атаки росіян на багатоповерхівку. Загалом з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Умані загинули 23 людини.