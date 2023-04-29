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В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція внаслідок обстрілу багатоповерхівки

29 квітня 2023 16:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція внаслідок обстрілу багатоповерхівки
Рятувальники поряд з багатоповерхівкою, яку обстріляли окупанти. Фото: REUTERS/Sergiy Karazy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 29 квітня, в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція внаслідок атаки росіян на багатоповерхівку. Загалом з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб.

Про це повідомляє МВС України.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Умані загинули 23 людини. За його словами, 22 осіб дістали з-під завалів, а ще одна людина померла в лікарні. 

Жертвами російської атаки стали шестеро дітей, а саме троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчат (8, 11 та 14 років).

Клименко розповів, що слідчі управління організації розслідувань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, та криміналісти Головного слідчого управління Національної поліції ідентифікували всі 23 тіла.

На місці події працював спеціальний штаб, де родичі загиблих людей могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Наразі дві жінки вважаються безвісти зниклими. 

Внаслідок російського обстрілу травми різного ступеню тяжкості отримали дев'ять людей. Медики надають їм необхідну допомогу. 

Міністр внутрішніх справ подякував всім службам, які доклали зусиль для пошуку людей та ліквідації наслідків теракту та небайдужим українцям, які долучилися до розбору обваленого будинку. 

"Мої щирі співчуття близьким загиблих. Ми покараємо це зло. Ми не дозволимо йому зростати. Ми обов’язково вистоїмо та переможемо", — додав Клименко.

Нагадаємо, російські війська вчора вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. 

Також ми писали, що у місті оголошено триденну жалобу через масований обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Додамо, Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупанту уникнути відповідальності за вчинене.

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