Как вести себя под завалами дома: советы специалистов
Российские оккупанты не прекращают обстрелов, поэтому для жителей украинских городов все еще существует опасность оказаться под завалами дома. В Минреинтеграции напомнили, как поступать в такой ситуации.
Рекомендации специалистов разместили на сайте министерства.
Итак, если вы оказались под завалами здания, следует придерживаться следующих правил:
- Не паникуйте. Экстренные службы знают о разрушении и направляются оказывать помощь.
- Оцените ситуацию вокруг вас. Если нет сил и возможности выбраться в одиночку, зовите на помощь и ждите спасателей.
- Не пытайтесь разбирать завалы вокруг себя. Ведь конструкции нестабильны и могут повторно обрушиться.
- Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, начните массировать ее выше зажатого места. Этим вы поддержите циркуляцию крови.
- При разборе завалов спасатели делают перерывы, чтобы услышать людей. Поэтому старайтесь почаще кричать, подавать сигналы.
- Не используйте спички или зажигалки.
- Если вас заметили, осознайте, что спасателям нужно время, чтобы освободить вас, поэтому не теряйте самообладания и ждите помощи.
Напомним, в Умани завершилась поисково-спасательная операция в результате атаки россиян на многоэтажку. В общей сложности из-под завалов удалось спасти 17 человек. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в результате удара РФ по многоэтажке в Умани погибли 23 человека.