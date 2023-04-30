Как вести себя под завалами дома: советы специалистов

РФ нанесла удар по жилому дому в Умани. Фото: МВД

Российские оккупанты не прекращают обстрелов, поэтому для жителей украинских городов все еще существует опасность оказаться под завалами дома. В Минреинтеграции напомнили, как поступать в такой ситуации.

Рекомендации специалистов разместили на сайте министерства.

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Итак, если вы оказались под завалами здания, следует придерживаться следующих правил:

Не паникуйте. Экстренные службы знают о разрушении и направляются оказывать помощь.

Оцените ситуацию вокруг вас. Если нет сил и возможности выбраться в одиночку, зовите на помощь и ждите спасателей.

Не пытайтесь разбирать завалы вокруг себя. Ведь конструкции нестабильны и могут повторно обрушиться.

Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, начните массировать ее выше зажатого места. Этим вы поддержите циркуляцию крови.

При разборе завалов спасатели делают перерывы, чтобы услышать людей. Поэтому старайтесь почаще кричать, подавать сигналы.

Не используйте спички или зажигалки.

Если вас заметили, осознайте, что спасателям нужно время, чтобы освободить вас, поэтому не теряйте самообладания и ждите помощи.

Напомним, в Умани завершилась поисково-спасательная операция в результате атаки россиян на многоэтажку. В общей сложности из-под завалов удалось спасти 17 человек. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в результате удара РФ по многоэтажке в Умани погибли 23 человека.