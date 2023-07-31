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Як ППО збиває російські ракети: у Повітряних Силах розповіли деталі

31 липня 2023 18:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ігнат розповів деталі, як саме ППО збиває ворожі ракети
Ракетний удар по Києву. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

За класикою на одну ворожу ціль мають випускати дві ракети, однак остаточне рішення приймає командування. Для новітніх західних систем достатньо однієї, а от для радянських можуть іти дві. Загалом ракети ППО наразі є безцінними, вони захищають і війська, і цивільних.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"На початку війни на одну ціль могло йти 4 ракети, але за класикою на одну ціль випускаються дві. Рішення за командуванням. Для IRIS-T — достатньо однієї. Якщо БУК, то можуть іти дві. За час війни ми використали тисячі ракет", — уточнив Ігнат.

Також, за його словами, ударні ворожі дрони хотілося б знищувати більш раціональною зброєю, дешевшою, як-то кулемети, стрілецька, ПЗРК. Але вночі вони не дуже ефективні, тому по "шахедах" в основному працюють зенітно-ракетні війська.

Нагадаємо, всі питання підсилення ППО у певних містах та місцях проговорюються із вищим керівництвом держави. Буде більше засобів — буде більше захисту. Наразі Україна в очікуванні 4 установок IRIS-T від Німеччини та двох додаткових NASAMS.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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