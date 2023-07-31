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Как ПВО сбивает российские ракеты: в Воздушных Силах рассказали детали

31 июля 2023 18:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Игнат рассказал детали, как именно ПВО сбивает вражеские ракеты
Ракетный удар по Киеву. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

По классике по одной враждебной цели должны выпускать две ракеты, однако окончательное решение принимает командование. Для новейших западных систем достаточно одной, а вот советские могут выпускают две. В целом ракеты ПВО сейчас бесценны, они защищают и войска, и гражданских.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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"В начале войны на одну цель могло идти 4 ракеты, но по классике на одну цель выпускаются две. Решения за командованием. Для IRIS-T — достаточно одной. Если БУК, то могут идти две. За время войны мы использовали тысячи ракет", – уточнил Игнат.

Также по его словам, ударные вражеские дроны хотелось бы уничтожать более рациональным оружием, более дешевым, как пулеметы, стрелковым, ПЗРК. Но ночью они не очень эффективны, поэтому по "шахедам" в основном работают зенитно-ракетные войска.

Напомним, все вопросы усиления ПВО в некоторых городах и местах обсуждаются с высшим руководством государства. Будет больше средств – будет больше защиты. Украина в ожидании 4 установок IRIS-T от Германии и двух дополнительных NASAMS.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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