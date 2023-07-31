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Коли "київська ППО" зʼявиться в містах-мільйонниках: у Повітряних силах відповіли

31 липня 2023 17:43
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
ППО України: Ігнат розповіви про захист міст-мільйонників
Одна з установок ППО України. Фото: FB/Air Force Command of UA Armed Forces
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Усі питання підсилення ППО у певних містах та місцях проговорюються з вищим керівництвом держави. Буде більше засобів — буде більше захисту. Наразі Україна в очікуванні 4 установок IRIS-T від Німеччини та двох додаткових NASAMS.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За словами Ігната, система української Протиповітряної оборони не стоїть на місці. Сьогодні вона тут, а завтра — там. Підрозділи переводять з місця на місце. Загалом ситуація динамічна, а всі питання підсилення ППО у певних містах та місцях проговорюється з вищим керівництвом держави.

"Але ППО буде, ми вже мали позитивні сигнали після саміту НАТО. Афішувати, що буде і коли, ми не будемо. Інколи є заяви про щось робляться, а це "щось" уже в нас. Ось така комунікація, аби ворог не знав точної інформації", — сказав спікер Повітряних сил ЗСУ.

Щодо тези "повітряного захисту Києва", то, за словами Ігната, цією темою маніпулює ворог. Мовляв, "от вони Київ собі прикрили, а ви йдіть і помирайте під Бахмут".

"Це ІПСОшна тема, щоби підбурювати мешканців інших міст і сіяти зраду. Буде більше засобів — буде більше захисту. Очікуємо 4 IRIS-T від Німеччини та два NASAMS. Ракет до останньої у світі достатньо", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, через велику протяжність території України неможливо порахувати, скільки саме систем ППО необхідно для її повного захисту. З цієї ж причини неможливо поставити ці системи на кожному квадратному кілометрі території України. 

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