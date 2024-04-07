Як проходить підготовка танкових екіпажів ЗСУ — Павлюк показав відео

Військова підготовка. Фото: скриншот з відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк показав, як проходить підготовка танкових екіпажів в навчальних центрах. Військові вчаться корисним навичкам, що можуть знадобитися їм в бою.

Відео підготовки Павлюк оприлюднив в Telegram у неділю, 7 квітня.

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Підготовка танкових екіпажів

"Танки — головна ударна сила сучасного війська. Український танкіст має бути готовим до будь-яких несподіванок на полі бою", — написав він.

Павлюк наголосив, що саме тому в навчальних центрах Сухопутних військ постійно триває підготовка танкістів.

Під керівництвом професійних інструкторів українські воїни вчаться маневрувати, вести вогонь з місця та з ходу, а також взаємодіяти між собою під час бою.

Скриншот допису Павлюка

Раніше речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив, що декілька груп українських пілотів продовжують навчання за кордоном для опанування керування винищувачами F-16.

Також ми писали, що вже 10 тис. бійців ЗСУ пройшли військові навчання у Франції.