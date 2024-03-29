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У Генштабі назвали кількість військових ЗСУ, які пройшли навчання у Франції — етапи тренувань

29 березня 2024 07:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Генштабі назвали кількість військових ЗСУ, які пройшли навчання у Франції — етапи тренувань
Військові навчання. Ілюстративне фото: armyinform
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У міністерстві оборони Франції вказали, що станом на початок березня, вже 10 тис. бійців Збройних сил пройшли військові навчання у цій країні. Франція допомагає підвищувати навички військових відповідно до їхніх потреб, щоб вони якомога довше могли захищати державу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Військові навчання ЗСУ у Франції

Як відомо, Франція надає Україні великі пакети військової допомоги, але при цьому допомагає і бійцям ЗСУ. Країна проводить тренування для військових, щоб ті професійно та стійко боронили державу.

"Навчання є одним із аспектів французької підтримки України разом із передачею обладнання та фінансовою підтримкою", — йдеться в повідомленні.

Бійці ЗСУ на військових навчання у Франції
Бійці ЗСУ на військових навчання у Франції. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі вказали, що навчання здебільшого проводять у Франції або у Польщі в рамках Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM). Від початку повномасштабної агресії РФ Франція вже підготувала 10 тис. українських воїнів, з них 8,8 тис. у 2023 році.

"Ми відкрили двері для навчання пілотів з кількома іншими європейськими країнами", — зауважив президент Франції Емманюель Макрон у травні 2023 року.

Бійці ЗСУ на військових навчання у Франції
Бійці ЗСУ на військових навчання у Франції. Фото: Генштаб ЗСУ
Бійці ЗСУ на військових навчання у Франції
Бійці ЗСУ на військових навчання у Франції. Фото: Генштаб ЗСУ

Етапи, за якими відбувається навчання

Навчання бійців проходить за трьома напрямками, зокрема:

  1. Навчання, пов’язане з тактикою, впровадженням і обслуговуванням численного поставленого обладнання. Серед цього обладнання гармати Caesar, ракети Crotale NG, легкі бойові танки AMX 10-RC, пускові установки реактивного залпового вогню і навіть системи "земля-повітря" середньої дальності (SAMPT).
  2. Другим етапом є спеціалізоване навчання, які націлені на критичні нововведення з високою доданою вартістю та охоплюють різні сфери, такі як охорона здоров’я, матеріально-технічне забезпечення, розмінування або розвідка.
  3. Формування тактичних частин. Орієнтовані на ведення бойових дій у містах та окопах, їхня мета — зміцнити навички українських офіцерів командувати ротою чи батальйоном.

У генштабі наголосили, що цього року головною метою є збільшення обсягів повітряної та військово-морської підготовки бійців ЗСУ за кордоном.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ
Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, українські військові пройшли п’ятитижневий курс з тактичної медицини у Великій Британії. Воїни вивчали евакуацію поранених, надання допомоги травмованим та масовому огляду. 

Також ми писали, що інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet безперервно навчають українських бійців у Великій Британії.

Франція
війна
військові навчання
військова допомога
Україна
Генштаб ЗСУ

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