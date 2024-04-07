Как проходит подготовка танковых экипажей ВСУ — Павлюк показал видео

Военная подготовка. Фото: скриншот с видео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк показал, как проходит подготовка танковых экипажей в учебных центрах. Военные учатся полезным навыкам, которые могут пригодиться им в бою.

Видео подготовки Павлюк обнародовал в Telegram в воскресенье, 7 апреля.

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Подготовка танковых экипажей

"Танки — главная ударная сила современного войска. Украинский танкист должен быть готов к любым неожиданностям на поле боя", — написал он.

Павлюк подчеркнул, что именно поэтому в учебных центрах Сухопутных войск постоянно идет подготовка танкистов.

Под руководством профессиональных инструкторов украинские воины учатся маневрировать, вести огонь с места и с ходу, а также взаимодействовать во время боя.

Скриншот поста Павлюка

Ранее спикер Воздушных сил Илья Евлаш сообщил, что несколько групп украинских пилотов продолжают обучение за рубежом для овладения управлением истребителями F-16.

Также мы писали, что уже 10 тыс. бойцов ВСУ прошли военные учения во Франции.