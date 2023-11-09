Як Путін використовуватиме війну в своїй президентській кампанії — пояснення ISW

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін уникатиме обговорення війни в Україні у своїй президентській кампанії 2024 року, оскільки це може збільшити подальші інформаційні витрати Москви. Він зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Нещодавно видання "Медуза", посилаючись на близькі до Кремля джерела, повідомило, що президентська кампанія має на меті представити Путіна як лідера, який зробив Росію "острівцем спокою", а не концентрувати свою увагу на війні. Це можливе лише за умови "дуже серйозного успіху РФ" на фронті, а не продовження "позиційної війни".

Аналітики також розповіли, що рейтинги Путіна неабияк зростають після виступів, у яких він критикує Захід, і що російська державна пропаганда сприятиме цьому, дедалі частіше публікуючи історії про "труднощі" в західних країнах і нібито нездатність США підтримати Україну та Ізраїль одночасно.

Повідомляється, що Путін готується оголосити про свою передвиборчу кампанію цього місяця, і російські джерела постійно зазначали, що кампанія не буде помітно пропагувати війну в Україні. Путін раніше применшував російські наступальні зусилля під Авдіївкою, називаючи це "активною обороною", що відповідало б цим звітам.

Нагадаємо, нещодавно у британській розвідці заявили, що Володимир Путін не оголосить мобілізацію в Росії до президентських виборів, бо це "непопулярні політичні кроки".