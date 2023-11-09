Как Путин будет использовать войну в своей президентской кампании — объяснение ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин будет избегать обсуждения войны в Украине в своей президентской кампании 2024 года, поскольку это может увеличить дальнейшие информационные расходы Москвы. Он сосредоточится на мнимой стабильности России и критике Запада.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Выборы в РФ: как Путин будет использовать войну в Украине

Недавно издание "Медуза", ссылаясь на близкие к Кремлю источники, сообщило, что цель президентской кампании — представить Путина как лидера, сделавшего Россию "островком покоя", а не концентрировать свое внимание на войне. Это возможно только при "очень серьезном успехе РФ" на фронте, а не продолжении "позиционной войны"

Аналитики также рассказали, что рейтинги Путина изрядно растут после выступлений, в которых он критикует Запад, и что российская государственная пропаганда будет способствовать этому, все чаще публикуя истории о "трудностях" в западных странах и якобы неспособности США поддержать Украину и Израиль одновременно.

Сообщается, что Путин готовится объявить свою предвыборную кампанию в этом месяце, и российские источники постоянно указывали, что кампания не будет заметно пропагандировать войну в Украине. Путин ранее приуменьшал российские наступательные усилия под Авдеевкой, называя это "активной обороной", что соответствовало бы этим отчетам.

Напомним, недавно в британской разведке заявили, что Владимир Путин не объявит мобилизацию в России до президентских выборов, потому что это "непопулярные политические шаги".