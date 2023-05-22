Як Росія готується до контраступу ЗСУ: супутникові знімки

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська активно готуються до майбутнього наступу ЗСУ. Загарбники риють окопи та будуть оборонні укріплення в Криму та інших тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє BBC та ділиться відповідними супутниковими знімками.

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Західний берег Криму

Зараз на узбережжі Криму замість шезлонгів і парасольок тепер розміщуються оборонні споруди, встановлені російськими військами. Окрім окопів там розміщено "бетонні зуби", які мають запобігати руху техніки.

Також вздовж окопів можна помітити кілька бункерів.

Також можна побачити стоси деревини, землерийні машини та сховища зубів дракона вздовж узбережжя. Це свідчить про те, що будівельні роботи ще тривали, коли фотографія була зроблена в березні.

Оборонні споруди окупантів у Криму. Фото: скріншот

Траншеї росіян (позначені чорним). Фото: скрнішот

Токмак

Місто Токмак у Запорізькій області може стати однією з ключових точок у майбутньому контрнаступі ЗСУ, оскільки завдяки йому українські військові можуть відрізати Крим від інших контрольованих Росією територій.

При цьому РФ почала звідти депортацію українців, щоб перетворити місто на військову фортецю. Це забезпечить солдатам доступ до припасів і базу для відступу.

На супутникових знімках видно, що на північ від Токмака викопано мережу окопів у дві лінії. Потім є ще одне кільце укріплень навколо міста з трьома шарами оборони. Там також збудовано протитанковий рів. Він має глибину щонайменше 2,5 м, також є кілька рядів зубів дракона та ще одна мережа траншей.

Однак українські військові можуть зіткнутись із мінними полями між трьома лініями оборони Токмака.

Траса E105

На захід від Токмака проходить лінія протитанкових ровів і траншей уздовж 35-кілометрової ділянки головної дороги E105.

Шлях E105 є стратегічно важливим, він з’єднує контрольований Росією Мелітополь на півдні з містом Харків на півночі, який контролює Україна. По цій же дорозі — Запоріжжя, яке могло стати об’єктом українського контрнаступу.

Рівнопіль, на північ від Маріуполя

Маріупольський порт займає стратегічне положення між окупованими Росією територіями на сході та Кримом на півдні. Воно також стало символом опору вторгненню, коли злісне ядро ​​бійців трималося місяцями під час облоги міста.

Супутникові знімки виявили окопи поблизу невеликого села Рівнопіль приблизно за 55 кілометрів на північ від Маріуполя. Окрім цього кожна кругла траншея має насип ґрунту посередині. Такі окопи дозволяють солдатам сховатися та переміщати артилерію, щоб вона могла цілитися в будь-якому напрямку.

Нагадаємо, нещодавно керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що окупанти бояться контрнаступу з моря. Через це ворог активізував розвідку над Чорним морем.