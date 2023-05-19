У Запорізькій області окупанти будують лінії оборони з води

Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ

Російські окупанти активно готуються до оборони на тлі підготовки українських військових до контрнаступу. У напрямку міста Мелітополь Запорізької області загарбники будують лінії оборони з води.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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Лінії оборони з води

Окупанти Російської Федерації затоплюють території, щоб створити природні перешкоди для українських військових.

"У тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни замінували величезну кількість полів на десятки кілометрів. І також ми бачимо тенденцію, що ворог затоплює поля", — розповів Федоров.

До того ж міський голова Мелітополя повідомив у своєму Telegram-каналі, що два тижні тому загарбники затопили район населеного пункту Михайлівка. Вода стоїть у полях населених пунктів Якимівського району: Петрівка, Аннівка, В'язівка та Єлизаветівка.

Населені пункти біля Мелітополя. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Федоров зазначив, що в цих селах давно пересохли річки, тому окупанти можуть спускати воду зі зрошувального каналу.

"Окупанти настільки бояться наступу ЗСУ, що готові пустити в хід навіть водну стихію в марних сподіваннях ускладнити рух нашої техніки. На ділі вкотре псують екологію і життя людям", — додав Федоров.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що зовсім скоро буде здійснено перші важливі кроки українського контрнаступу. За його словами, РФ точно це відчує.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західні країни не думати про майбутній контрнаступ України як про останній у цій війні. Якщо буде потреба, Україна готуватиметься до наступних операцій, аби звільнити свої території.