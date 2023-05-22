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Как Россия готовится к контраступу ВСУ: спутниковые снимки

22 мая 2023 23:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как Россия готовится к контраступу ВСУ: спутниковые снимки
Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупационные войска активно готовятся к предстоящему наступлению ВСУ. Захватчики роют окопы и будут оборонительные укрепления в Крыму и других временно захваченных территориях.

Об этом сообщает BBC и делится соответствующими спутниковыми снимками.

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Западный берег Крыма

Сейчас на побережье Крыма вместо шезлонгов и зонтов теперь находятся оборонительные сооружения, установленные российскими войсками. Кроме окопов там размещены "бетонные зубы", которые должны предотвращать движение техники.

Также вдоль окопов можно заметить несколько бункеров.

Также можно увидеть стопки древесины, землеройные машины и хранилища зубов дракона вдоль побережья. Это свидетельствует, что строительные работы продолжались, когда фотография была сделана в марте.

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Оборонные сооружения окупантов в Крыму. Фото: скриншот
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Траншеи россиян (обозначены черным). Фото: скрнишот

Токмак

Город Токмак в Запорожской области может стать одной из ключевых точек в предстоящем контрнаступлении ВСУ, поскольку благодаря ему украинские военные могут отрезать Крым от других контролируемых Россией территорий.

При этом РФ начала оттуда депортацию украинцев, чтобы превратить город в военную крепость. Это обеспечит солдатам доступ к запасам и базу для отступления.

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На спутниковых снимках видно, что севернее Токмака выкопана сеть окопов в две линии. Затем есть еще одно кольцо укреплений вокруг города с тремя оборонительными слоями. Там также построен противотанковый ров. Он имеет глубину не менее 2,5 м, также несколько рядов зубов дракона и еще одна сеть траншей.

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Однако украинские военные могут столкнуться с минными полями между тремя линиями обороны Токмака.

Трасса E105

Западнее Токмака проходит линия противотанковых рвов и траншей вдоль 35-километрового участка главной дороги E105.

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Путь E105 стратегически важен, он соединяет контролируемый Россией Мелитополь на юге с городом Харьков на севере, который контролирует Украина. По этой же дороге — Запорожье, которое могло стать объектом украинского контрнаступления.

Ровнополь, к северу от Мариуполя

Мариупольский порт занимает стратегическое положение между оккупированными Россией территориями на востоке и Крымом на юге. Оно также стало символом сопротивления вторжению, когда злобное ядро ​​бойцов держалось месяцами во время осады города.

Спутниковые снимки обнаружили окопы вблизи небольшого села Ровнополь примерно в 55 километрах к северу от Мариуполя. Кроме этого, каждая круглая траншея имеет насыпь грунта посередине. Такие окопы позволяют солдатам укрыться и перемещать артиллерию, чтобы она могла целиться в любом направлении.

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Напомним, недавно руководитель прес-сцентра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты боятся контрнаступления с моря. Поэтому враг активизировал разведку над Черным морем.

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