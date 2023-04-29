Як Росія посилює контроль над захопленими територіями у Луганській області

Паспортизація РФ. Фото: Reuters

У Сватівському районі Луганської області на території, захопленій ворогом, місцевий шкільний комплекс зайнятий окупантами для розміщення своїх військовослужбовців. Генштаб ЗСУ повідомляє, що це не єдиний випадок, коли будинки освітніх установ використовуються противником для своїх цілей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лісогор.

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Паспортизація у Луганській області

Своєю чергою, російська влада продовжує свою політику на захоплених територіях, посилюючи контроль над населенням та визнаючи осіб без громадянства та громадян ЛНР та ДНР іноземними громадянами. Це дозволяє Росії більш впливати на ці регіони й контролювати їх населення.

Однак особи, які потрапили під цей указ і вирішили зберегти свої громадянства або залишитися без громадянства, мають право жити на захоплених територіях до 1 липня 2024 року на підставі відповідних документів. Після цього терміну, якщо ці особи становлять загрозу національній безпеці Росії, вони можуть бути змушені залишити територію.

Таким чином, окупація школи у Сватівському районі та російський указ про паспортизацію на захоплених територіях є прикладами посилення контролю над населенням та демонструють прагнення Росії до політичного та економічного впливу на ці регіони.

Нагадаємо, що окупанти провалюють певні темпи "паспортизації" та вдаються до нових методів примусу. Наразі вони видають російські паспорти за місцем проживання пенсіонерів.