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Не успевают выполнить план: россияне начали проводить паспортизацию по месту жительства

18 апреля 2023 11:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Не успевают выполнить план: россияне начали проводить паспортизацию по месту жительства
Россияне заставляют жителей временно оккупированных территорий переходить на русский паспорт. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты проваливают определенные темпы "паспортизации" и прибегают к новым методам принуждения. Теперь они выдают российские паспорта по месту жительства пенсионеров.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что на временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить "паспортизацию" по месту жительства пенсионеров.

"Фактически это является элементом давления на социально незащищенные слои населения, которые зависят от оккупационной администрации", — говорят в ЦНС.

Для обхода пенсионеров из России прибыло 300 "волонтеров", образовавших "мобильные группы".

Также в Донецкой области обустроены пункты выдачи паспортов при больницах, ведь без паспорта врага людям отказывают в медицинском обслуживании. Таким образом, оккупанты нарушают Женевскую конвенцию.

Напомним, недавно уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, будут ли наказывать украинцев, получивших российские паспорта.

По его словам, важнейшая задача оставшегося на оккупированной территории гражданина Украины — выжить, а российский паспорт в Украине не имеет никакой юридической силы.

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