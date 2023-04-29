Паспортизация РФ. Фото: Reuters

В Сватовском районе Луганской области, на территории, захваченной врагом, местный школьный комплекс занят оккупантами для размещения своих военнослужащих. Генштаб ВСУ сообщает, что это не единственный случай, когда здания образовательных учреждений используются противником для своих целей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лисогор.

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В свою очередь, российские власти продолжают свою политику на захваченных территориях, усиливая контроль над населением и признавая лиц без гражданства и граждан ЛНР и ДНР, иностранными гражданами. Это позволяет России оказывать больше влияния на эти регионы и контролировать их население.

Однако, лица, которые попали под этот указ и решили сохранить свои гражданства или остаться без гражданства, имеют право жить на захваченных территориях до 1 июля 2024 года на основании соответствующих документов. После этого срока, если эти лица представляют угрозу национальной безопасности России, они могут быть вынуждены покинуть территорию.

Таким образом, оккупация школы в Сватовском районе и российский указ о паспортизации на захваченных территориях являются примерами усиления контроля над населением и демонстрируют стремление России к политическому и экономическому влиянию на эти регионы.

Напомним, что оккупанты проваливают определенные темпы "паспортизации" и прибегают к новым методам принуждения. Теперь они выдают российские паспорта по месту жительства пенсионеров.