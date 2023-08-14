Як російським дронам вдається долітати до Києва: Наєв пояснив нюанси

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Фото: Serhiy Naiev/Facebook

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, у чому полягають складнощі зі збиттям російських дронів-камікадзе. За його словами, мобільним групам ППО у нічний час складно чітко спрогнозувати напрямок прольоту дронів, тому у військових немає можливості збивати ворожі БпЛА, як тільки вони перетинають кордон

Про це Сергій Наєв розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Зміни у тактиці дронових атак

Наєв зазначив, що останнім часом тактика застосування противником ударних дронів типу Shahed-131/136 помітно змінилась. За його словами, противник продовжує їх застосовувати переважно в нічний час на гранично малих висотах, але побудова маршрутів постійно змінюється. Військовий командир зауважив, що ворог намагається застосовувати дрони з урахуванням рельєфу місцевості.

"Складність збиття полягає в точному прогнозуванні маршрутів прольоту БпЛА для своєчасного реагування мобільними вогневими групами, оскільки їх виявлення останнім часом здійснюється в основному акустично (по звуку двигуна) і визначити напрямок їх польоту в нічний час, доволі складно. При відсутності візуального контакту знищити повітряну ціль, не знаючи її точного положення в повітряному просторі, це складна задача, але слід зазначити, що ми з нею намагаємось впоратись. Перевагу мають звичайно комплекси, які самостійно виявляють повітряні цілі за допомогою РЛС", — пояснив Наєв.

Протиповітряна оборона Києва

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ також розповів про ешелоновану систему ППО, яку військові створили довкола Києва.

"Ешелонування системи ППО передбачає застосування різноманітних комплексів, які розміщуються на певній ділянці місцевості з урахуванням їх можливостей зі знищення повітряних цілей, як по висотах, так і по дальності. Вона включає як мобільні вогневі групи, на озброєнні яких знаходяться ПЗРК, стрілецьке озброєння, так і ЗРК ближньої дії, малої та середньої дальності", — зазначив Наєв.

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня російські війська атакували Київщину дронами-камікадзе.

Сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".