Как российским дронам удается долетать до Киева: Наев объяснил нюансы

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Фото: Serhiy Naiev/Facebook

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, в чем заключаются сложности со сбиванием российских дронов-камикадзе. По его словам, мобильным группам ПВО в ночное время сложно четко спрогнозировать направление пролета дронов, поэтому у военных нет возможности сбивать вражеские БПЛА, как только они пересекают границу.

Об этом Сергей Наев рассказал в интервью "РБК-Украина".

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Изменения в тактике дроновых атак

Наев отметил, что в последнее время тактика применения противником ударных дронов типа Shahed-131/136 заметно изменилась. По его словам, противник продолжает применять их преимущественно в ночное время на предельно малых высотах, но построение маршрутов постоянно меняется. Военный командир заметил, что враг пытается применять дроны с учетом рельефа местности.

"Сложность сбивания заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БпЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, поскольку их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя) и определить направление их полета в ночное время, довольно сложно. При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться. Преимущество имеют обычно комплексы, которые самостоятельно выявляют воздушные цели с помощью РЛС", — пояснил Наев.

Противовоздушная оборона Киева

Командующий Объединенными силами ВСУ также рассказал об эшелонированной системе ПВО, которую военные создали вокруг Киева.

"Эшелонирование системы ПВО предполагает применение разнообразных комплексов, размещаемых на определенном участке местности с учетом их возможностей по уничтожению воздушных целей, как по высотам, так и по дальности. Она включает как мобильные огневые группы, на вооружении которых находятся ПЗРК, стрелковое вооружение, так и ЗРК ближнего действия, малой и средней дальности", — отметил Наев.

Напомним, в ночь на 10 августа российские войска атаковали Киевщину дронами-камикадзе.

Сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и пострадали люди. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".