Як Сили оборони розбили росіян під Мощуном у битві за "браму" до Києва: деталі від генерала Павлюка

Президент Зеленський на місці героїчної перемоги України у битві за Мощун / Фото: пресслужба глави держави

Українська оборона у селі Мощун зупинила наступ російських окупантів на Київ. Битву за Мощун виграли підрозділи 72-ої бригади та спецпризначені.

Про це колишній очільник Київської обласної військової адміністрації, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів у інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

Читайте також:

Чому росіяни пішли на Мощун

Російські війська, які намагалися взяти Київ, зіткнулися із запеклим опором у Ірпені і на західному напрямку.

Тому, зазначив генерал Павлюк, вони вирішили іти на столицю через село Мощун, яке вважали "брамою" до Києва.

Хто захищав столицю під Мощуном

Оборону Києва в районі села Мощун утримували підрозділи 72-ої окремої механізованої дивізії ЗСУ.

Після того, як під тиском ворога українські захисники відійшли до центру села, на підмогу їм прибули спецпризначенці, в арсеналі яких була протитанкова зброя.

Як Сили оборони перемогли у битві за Мощун

Генерал-лейтенант Павлюк зазначив, що окупанти штурмували Мощун з усіх можливих напрямків.

Сили оборони, перегрупувавшись, відійшли на позиції в лісі біля села. Саме там, після підходу підкріплення, українці заблокували російські війська з двох боків і почали обстрілювати з важкої артилерії місця зосередження окупантів та переправ через річку Ірпінь.

Спочатку Сили оборони відтіснили загарбників до річки, а 21 березня повністю звільнили село. Так була виграна битва за Мощун.

Нагадаємо, боєць Інтернаціонального легіону з позивним "Вікінг" розповів, як рік тому українські Сили оборони вели запеклі бої з ворогом за село Мощун під Києвом. За словами військового, Мощун став тим місцем, де українські оборонці зупинили просування російських загарбників, він назвав його "маленьким Сталінградом".