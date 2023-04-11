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Как Силы обороны разбили россиян под Мощуном в битве за "ворота" в Киев: детали от генерала Павлюка

11 апреля 2023 12:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Как Силы обороны разбили россиян под Мощуном в битве за "ворота" в Киев: детали от генерала Павлюка
Президент Зеленский на месте героической победы Украины в битве за Мощун / Фото: пресс-служба главы государства
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская оборона в селе Мощун остановила наступление российских оккупантов на Киев. Сражение за Мощун выиграли подразделения 72-й бригады и спецназначенные.

Об этом бывший глава Киевской областной военной администрации, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

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Почему россияне пошли на Мощун

Российские войска, пытавшиеся взять Киев, столкнулись с ожесточенным сопротивлением в Ирпене и на западном направлении.

Поэтому, отметил генерал Павлюк, они решили идти на столицу через село Мощун, которое считали "воротами" в Киев.

Кто защищал столицу под Мощуном

Оборону Киева в районе села Мощун удерживали подразделения 72-й отдельной механизированной дивизии ВСУ.

После того, как под давлением врага украинские защитники отошли в центр села, на помощь им прибыли спецназовцы, в арсенале которых было противотанковое оружие.

Как Силы обороны победили в битве за Мощун

Генерал-лейтенант Павлюк отметил, что оккупанты штурмовали Мощун по всем возможным направлениям.

Перегруппировавшись, Силы обороны отошли на позиции в лесу возле села. Там же, после подхода подкрепления, украинцы заблокировали российские войска с двух сторон и начали обстреливать из тяжелой артиллерии места сосредоточения оккупантов и переправ через реку Ирпень.

Сначала Силы обороны оттеснили захватчиков к реке, а 21 марта полностью освободили деревню. Так была выиграна битва за Мощун.

Напомним, боец Интернационального легиона с позывным "Викингом" рассказал, как год назад украинские Силы обороны вели ожесточенные бои с врагом за село Мощун под Киевом. По словам военного, Мощун стал тем местом, где украинские защитники остановили продвижение российских захватчиков, он назвал его "маленьким Сталинградом".

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