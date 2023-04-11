Сили оборони за добу знищили пів тисячі окупантів і десятки одиниць російської техніки, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить орієнтовно 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані загарбники
За 10 квітня українські захисники знищили на фронтах війни близько 500 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили сім танків, 10 бронемашин, 15 артилерійських систем і одну ракетну систему залпового вогню.
Загальні втрати армії рф за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано;
- танків — 3 644 (+7) од.;
- бойових броньованих машин — 7 038 (+10) од.;
- артилерійських систем — 2 765 (+15) од.;
- РСЗВ — 535 (+1) од.;
- засобів ППО — 282 (+0) од.;
- літаків — 307 (+0) од.;
- гелікоптерів — 293 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 332 (+9);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 620 (+13) од.;
- спеціальної техніки — 316 (+5).
Нагадаємо, згідно із традиційним ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ, учора, 10 квітня, повітряні і наземні підрозділи Сил оборони обстріляли близько 10 районів скупчення російських військ — живої сили та військової техніки рф.