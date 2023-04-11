Сили оборони за добу знищили пів тисячі окупантів і десятки одиниць російської техніки, — Генштаб

Українська армія тримає оборону, даючи відсіч ворогу / Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить орієнтовно 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 10 квітня українські захисники знищили на фронтах війни близько 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили сім танків, 10 бронемашин, 15 артилерійських систем і одну ракетну систему залпового вогню.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано;

танків — 3 644 (+7) од.;

бойових броньованих машин — 7 038 (+10) од.;

артилерійських систем — 2 765 (+15) од.;

РСЗВ — 535 (+1) од.;

засобів ППО — 282 (+0) од.;

літаків — 307 (+0) од.;

гелікоптерів — 293 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 332 (+9);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 620 (+13) од.;

спеціальної техніки — 316 (+5).

Нагадаємо, згідно із традиційним ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ, учора, 10 квітня, повітряні і наземні підрозділи Сил оборони обстріляли близько 10 районів скупчення російських військ — живої сили та військової техніки рф.