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Сили оборони за добу знищили пів тисячі окупантів і десятки одиниць російської техніки, — Генштаб

11 квітня 2023 08:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили оборони за добу знищили пів тисячі окупантів і десятки одиниць російської техніки, — Генштаб
Українська армія тримає оборону, даючи відсіч ворогу / Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить орієнтовно 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 10 квітня українські захисники знищили на фронтах війни близько 500 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили сім танків, 10 бронемашин, 15 артилерійських систем і одну ракетну систему залпового вогню.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 644 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 038 (+10) од.;
  • артилерійських систем — 2 765 (+15) од.;
  • РСЗВ — 535 (+1) од.;
  • засобів ППО — 282 (+0) од.;
  • літаків — 307 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 293 (+1) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 332 (+9);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 620 (+13) од.;
  • спеціальної техніки — 316 (+5).

Втрати російської армії в Україні на 11 квітня

Нагадаємо, згідно із традиційним ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ, учора, 10 квітня, повітряні і наземні підрозділи Сил оборони обстріляли близько 10 районів скупчення російських військ — живої сили та військової техніки рф.

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