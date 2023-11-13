Що повинно бути в індивідуальній аптечці військового — це врятує життя

Військовий демонструє аптечку, яку передають захисникам на фронт. Скріншот з Youtube

В умовах бойових дій, коли військові ризикують отримати тяжке поранення, важливо вміти правильно надавати першу медичну допомогу. Звичайно, кожен захисник повинен мати індивідуальну аптечку, яка призначена саме для надання екстреної допомоги на війні.

Які основні медзасоби обовʼязково має містити індивідуальна аптечка військового та що треба знати, щоб зберегти життя собі та своїм побратимам, розповів досвідчений медик "Сталевого кордону" Кирило, пише пресслужба ДПСУ.

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Що має бути в аптечці у військового обов'язково

Середньостатистична аптечка, за словами медика, на час виконання бойових завдань для військовослужбовця має бути у вигляді зручного підсумка з водонепроникного матеріалу, захисного кольору, зручним і бажано відривним.

Правильно укомплектована аптечка підвищує шанс зберегти здоров'я та життя бійця у разі поранення. Як зазначає фахівець, перше і найважливіше — турнікет для затримки масивної кровотечі з кінцівок. Цей елемент в аптечці у військового має бути якісним та міцним. Саме від нього залежить, чи доживе захисник до кваліфікованої медичної допомоги.

Варто зазначити, що найкращими турнікетами серед військових вважають:

CAT (Combat application tourniquet) Gen7 (для первинної зупинки кровотечі);

виробник North American Rescue та SOFT TT (special operation forces tactical tourniquet);

виробник Tactical medical solutions;

SICH Tourniquet.

Другий важливий елемент — термоковдра. Треба обов'язково підтримувати нормальну температуру, оскільки при зниженні температури тіла на один градус здатність крові до згортування сильно знижується.

Також в аптечці має бути:

універсальна шина SAM Splint;

скотч Duct Tape — добре ліпиться навіть до вологих поверхонь, в тому числі до тих, що в крові;

оклюзійна наліпка для герметизації отворів у черевній та грудній порожнинах;

давлюча пов'язка (ізраїльський бандаж);

ножиці для швидкого розрізання одягу;

маркер для позначення часу накладання турнікету;

пара рукавичок медичних оглядових;

компресійний бинт;

додатковий компресійний бинт;

декілька звичайних бинтів;

компресійний матеріал, який допоможе у тампонуванні при конверсії турнікета;

назофарингеальний повітропровід;

трикутна пов'язка по типу косинка для верхніх кінцівок;

щиток для захисту ока;

гемостатичні засоби;

таблетки з трьох груп: антибіотик, жарознижувальне та знеболювальне.

Військовий розкладає аптечку. Фото: Світлана Вовк/Суспільне Миколаїв

Що треба знати про накладання турнікета

Військовий-медик наголосив, що усі бійці повинні вміти накладати турнікети на поранену або відірвану кінцівку впродовж однієї хвилини.

Важливо позначати, коли був накладений турнікет. Оптимальний час не більше ніж годину, у крайньому разі не більше двох годин.

Чим довше турнікет знаходиться на кінцівці, тим вище шанс отримати відмирання тканин і як результат — втратити кінцівку.

Тому, наголошує медик, важливо виконувати конверсію турнікета. Для цього можна використовувати гемостатичні засоби безпосередньо для тампонади. Після цього можна додатково тампонувати рану компресійними бинтами. І надягати зверху давлячу пов'язку по типу ізраїльський бандаж. Після цього ми можемо послабити турнікет, але треба контролювати кровотечу. Якщо вона повертається, варто знову затягнути турнікет.

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