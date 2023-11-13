Что должно быть в индивидуальной аптечке военного — это спасет жизнь

Военный демонстрирует аптечку, которую передают защитникам на фронт. Скриншот из Youtube

В условиях боевых действий, когда военные рискуют получить тяжелое ранение, важно уметь правильно оказывать первую медицинскую помощь. Конечно, каждый защитник должен иметь индивидуальную аптечку, предназначенную именно для оказания экстренной помощи на войне.

Какие основные медсредства обязательно должна содержать индивидуальная аптечка военного и что нужно знать, чтобы сохранить жизнь себе и своим побратимам, рассказал опытный медик "Стальной границы" Кирилл, пишет пресс-служба ГПСУ.

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Что должно быть в аптечке у военного обязательно

Среднестатистическая аптечка, по словам медика, на время выполнения боевых задач для военнослужащего должна быть в виде удобного подсумка из водонепроницаемого материала, защитного цвета, удобным и желательно отрывным.

Правильно укомплектованная аптечка повышает шанс сохранить здоровье и жизнь бойца в случае ранения. Как отмечает специалист, первое и самое важное — турникет для задержки массивного кровотечения из конечностей. Этот элемент в аптечке у военного должен быть прочным и качественным. Именно от него зависит, доживет ли защитник до квалифицированной медицинской помощи.

Следует отметить, что лучшими турникетами среди военных считают:

CAT (Combat application tourniquet) Gen7 (для первичной остановки кровотечения);

производитель North American Rescue и SOFT TT (special operation forces tactical tourniquet);

производитель Tactical medical solutions;

SICH Tourniquet.

Второй важный элемент — термоодеяло. Следует обязательно поддерживать нормальную температуру, поскольку при понижении температуры тела на один градус способность крови к свертыванию сильно снижается.

Также в аптечке должно быть:

универсальная шина SAM Splint;

скотч Duct Tape — хорошо лепится даже к влажным поверхностям, в том числе к тем, что в крови;

окклюзионная наклейка для герметизации отверстий в брюшной и грудной полостях;

давящая повязка (израильский бандаж);

ножницы для быстрой разрезки одежды;

маркер для обозначения времени наложения турникета;

пара перчаток медицинских для осмотра;

компрессионный бинт;

дополнительный компрессионный бинт;

несколько обычных бинтов;

компрессионный материал, который поможет в тампонировании при конверсии турникета;

назофарингеальный воздуховод;

треугольная повязка по типу косынка для верхних конечностей;

щиток для защиты глаза;

гемостатические средства;

таблетки из трех групп: антибиотик, жаропонижающее и обезболивающее.

Военный раскладывает аптечку. Фото: Светлана Вовк/Суспільне Миколаїв

Что нужно знать о наложении турникета

Военный медик отметил, что все бойцы должны уметь накладывать турникеты на раненую или оторванную конечность в течение одной минуты.

Важно помечать, когда был наложен турникет. Оптимальное время не более часа, в крайнем случае не более двух часов.

Чем длиннее турникет находится на конечности, тем выше шанс получить отмирание тканей и как результат, потерять конечность.

Поэтому, отмечает медик, важно выполнять конверсию турникета. Для этого можно использовать гемостатические средства для тампонады. После этого можно дополнительно тампонировать рану компрессионными бинтами. И надевать сверху давящую повязку по типу израильский бандаж. После этого мы можем ослабить турникет, но нужно контролировать кровотечение. Если оно возвращается, следует снова затянуть турникет.

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