Довідка про перебування військового у полоні — як отримати 2023 року

Українські військові, які пройшли через полон. Фото: AP Photo/Alexei Alexandrov. Колаж Новини.LIVE

Українські військові, які пройшли через російський полон, мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн. Щоб отримати виплати, необхідно отримати відповідну довідку про перебування в полоні.

На офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікували інструкцію, як можна отримати таку довідку, які документи для цього необхідні та куди звертатися. Порядок отримання довідки затверджено постановою КМУ.

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Хто може звернутися за довідкою про перебування військовослужбовця в полоні

В Мінреінтеграції зазначили, що довідка входить до переліку обов’язкових документів, які стосуються військовослужбовців, які подаються до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Згідно з чинними правилами, за довідкою може звертатися:

військовослужбовці (у тому числі іноземці та особи без громадянства, які на момент полону проходили службу у ЗСУ або інших військових формуваннях);

члени родини військового;

законні представники військовослужбовця;

Національне інформаційне бюро як орган, що здійснює облік військовополонених.

Військові у полоні. Фото: Reuters

Куди звертатися, щоб отримати довідку

Звернутися із заявою щодо отримання довідки про перебування військовослужбовця в полоні можна особисто до:

Міністерства оборони України;

центрального органу виконавчої влади, що керує військовими формуваннями;

правоохоронних органів;

командира підрозділу ЗСУ;

інше військове формування чи підрозділ, який відноситься до Сил оборони України.

Також, щоб отримати довідку, можна звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро за номерами телефонів: 1648 або (044)287-81-65.

Як правильно скласти заяву

Заява для отримання довідки про перебування у військовому полоні може бути написана у довільній формі, проте обовʼязково має містити:

прізвище, ім’я, по батькові;

військове (спеціальне) звання (у разі наявності) полоненого;

спосіб комунікації (поштова адреса та/або адреса електронної пошти, номер телефону);

військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;

період перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.

До заяви додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, єДокумента або довідка про подання документів для оформлення паспорта громадянина України.

Довідка про перебування у полоні оформляється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви. Крім того, оформлені та видані довідки обліковуються з вказанням інформації про полоненого.

Військовий складає заяву. Фото: google.com

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