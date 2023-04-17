Як святкували Великдень у Маріуполі до війни: міська влада показала фото міста у мирні часи

Великодні кролики перед драмтеатром в Маріуполі, 2019 рік. Фото: Маріупольська міська рада

Цьогоріч маріупольці святкували Великдень у різних містах та країнах через схибленого сусіда. Однак міська влада поділилася фото з мирного святкування Воскресіння Христового у Маріуполі минулих років.

Відповідні фото з'явились у Telegram Маріупольської міської ради.

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"Цьогорічне Воскресіння Христове маріупольці святкували у різних містах та країнах з однією надією — повернутися до рідного українського міста. Кожен пам’ятає, яким яскравим було світле свято до повномасштабного вторгнення росіян", — йдеться у повідомленні.

Міська влада нагадала, що в мирному Маріуполі не лише відвідували святкові служби та святили паски та крашанки у церквах, а й влаштовували яскраві великодні заходи.

Біля драматичного театру розгорталися концертно-розважальні програми з цікавими локаціями для дітей та дорослих.

Святкова локація на Великдень у Маріуполі, 2021 рік. Фото: Маріупольська міська рада

Розважальна програма на Великдень у Маріуполі, 2021 рік. Фото: Маріупольська міська рада

Святкова локація на Великдень у Маріуполі, 2021 рік. Фото: Маріупольська міська рада

"Ось так проходило свято у 2019 році. Тоді перед драмтеатром встановили 30 великодніх кроликів та 30 півтораметрових яєць. А у 2021 — пройшов велопробіг", — зазначають у Міській раді.

Великодні кролики перед драмтеатром в Маріуполі, 2019 рік. Фото: Маріупольська міська рада

Півтораметрові крашанки перед драмтеатром в Маріуполі, 2019 рік. Фото: Маріупольська міська рада

Великодній пробіг у Маріуполі, 2021 рік. Фото: Маріупольська міська рада

Однак вже 2022 року на Великдень не було чути церковних дзвонів. Через російські обстріли, у міста не залишилося жодного храму, який би не понівечили ворожі снаряди.

"Віримо, вже наступного року ми знов зможемо відсвяткувати світле свято у рідному українському Маріуполі", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Маріуполя Вадим Бойченко пояснив, чому Маріуполь був не готовий до війни. Місцеву владу Маріуполя не попереджали про майбутню війну навіть за тиждень до вторгнення. А готуватися до війни треба було усі 30 років незалежності і на рівні держави.