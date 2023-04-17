Как праздновали Пасху в Мариуполе до войны: городские власти показали фото города в мирное время

Пасхальные кролики перед драмтеатром в Мариуполе, 2019 год. Фото: Мариупольский городской совет

В этом году мариупольцы праздновали Пасху в разных городах и странах из-за помешанного соседа. Однако городские власти поделились фото с мирного празднования Воскресения Христового в Мариуполе в предыдущее годы.

Соответствующие фото появились у Telegram Мариупольского городского совета.

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"В этом году воскресение Христово мариупольцы праздновали в разных городах и странах с одной надеждой — вернуться в родной украинский город. Каждый помнит, как ярким был светлый праздник до полномасштабного вторжения россиян", — говорится в сообщении.

Городские власти напомнили, что в мирном Мариуполе не только посещали праздничные службы и святили пасхи и пасхальные яйца в церквях, но и устраивали яркие пасхальные мероприятия.

У драматического театра разворачивались концертно-развлекательные программы с интересными локациями для детей и взрослых.

Праздничная локация на Пасху в Мариуполе, 2021 год. Фото: Мариупольский городской совет

Развлекательная программа на Пасху в Мариуполе, 2021 год. Фото: Мариупольский городской совет

Праздничная локация на Пасху в Мариуполе, 2021 год. Фото: Мариупольский городской совет

"Вот так проходил праздник в 2019 году. Тогда перед драмтеатром установили 30 пасхальных кроликов и 30 полутораметровых яиц. А в 2021 году — прошел велопробег", — отмечают в Городском совете.

Пасхальные кролики перед драмтеатром в Мариуполе, 2019 год. Фото: Мариупольский городской совет

Полутораметровые пасхальные яйца перед драмтеатром в Мариуполе, 2019 год. Фото: Мариупольский городской совет

Пасхальный пробег в Мариуполе, 2021 год. Фото: Мариупольский городской совет

Однако уже в 2022 году на Пасху не было слышно церковных колоколов. Из-за руоссийских обстрелов у города не осталось ни одного храма, который бы не изуродовали вражеские снаряды.

"Верим, уже в следующем году мы снова сможем отпраздновать светлый праздник в родном украинском Мариуполе", — отметили в ведомстве.

Напомним, недавно мэр Мариуполя Вадим Бойченко объяснил, почему Мариуполь был не готов к войне. Местные власти Мариуполя не предупреждали о грядущей войне даже за неделю до вторжения. А готовиться к войне нужно было все 30 лет независимости и на уровне государства.