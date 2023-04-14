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​​​​​​​Бойченко пояснив, чому Маріуполь був не готовий до війни

14 квітня 2023 09:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Бойченко пояснив, чому Маріуполь був не готовий до війни
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Фото: "Радіо Свобода"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Місцеву владу Маріуполя не попереджали про майбутню війну навіть за тиждень до вторгнення. А готуватися до війни треба було усі 30 років незалежності і на рівні держави.

Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Відповідаючи на питання, чому Маріуполь не був готовий до повномасштабної війни, Бойченко наголосив: "Перше, що треба зрозуміти взагалі, то це, чи були у нас підстави вважати, що буде така жорстока війна".

Він нагадав, що 16 лютого 2022 року, за вісім днів до вторгнення, до Маріуполя приїздили спочатку бізнесмени Рінат Ахметов та Вадим Новінський, а потім того ж дня — президент України Володимир Зеленський.

І вони, як визнав Бойченко, не попереджали місто, владу і мешканців Маріуполя про те, що треба готуватися до повномасштабної війни.

Готуватися до війни треба було 30 років

Міський голова наголосив, що готуватися до такої війни треба було усі 30 років незалежності. 

І цим мала б займатися не місцева, а центральна влада. 

"Тобто кожен президент нашої держави мав готувати державу до війни. Готувати військо, готувати, як ми, наприклад, готували у 2014-2015 роках. Ми підготували на напрямку Широкиного три величезні рови і накрили їх величезними металевими плитами", — наголосив Вадим Бойченко.

Але, додав міський голова Маріуполя, із західного боку місто залишилося незахищеним і тому уже на четвертий день великої війни виявилося оточеним.

"Тобто є багато питань, на які треба буде ще відповідати багатьом людям, безпосередньо і я готовий за це відповідати, якщо буде така потреба. І ці питання будуть виникати і будемо їх ставити і відповідати на ці питання", — наголосив Бойченко.

Нагадаємо, що у квітні окупанти у Маріуполі зайнялися укріпленням захоплених територій.

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