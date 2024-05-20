Ракетные атаки ВСУ на Крым, аэродром Бельбек

Пораженный в Крыму ЗРК С-400. Фото: соцсети

Силы обороны Украины в течение двух лет полномасштабной войны регулярно наносят удары по объектам российских оккупантов на территории Крымского полуострова. Одним из таких объектов является аэродром Бельбек под Севастополем. Как он перешел под контроль Российской Федерации и какие убытки понесли россияне после ракетных ударов ВСУ — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

2014 год, зеленые человечки

Через несколько дней после начала российской оккупации Крыма под удар "зеленых человечков" — военных без знаков распознавания на форме — попал один из ключевых объектов в районе Севастополя, аэродром Бельбек.

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Захват Бельбека россиянами, как впоследствии стало известно, бойцами спецподразделений Главного разведывательного управления ВС РФ, начался в ночь на 28 февраля 2014 года. А уже 29 числа российские войска захватили аэропорт.

Украинские войска держали оборону в зданиях воинской части при аэродроме вплоть до 22 марта, когда в результате штурма россияне захватили всю территорию Бельбека. Украинские военнослужащие эвакуировались на материк, а на территории аэродрома осталось 12 самолетов ПС ВСУ — 7 МиГ-29, 2 МиГ-29УБ и 3 L-39M1. Все они находились в аварийном состоянии, поэтому россияне не смогли их использовать по назначению.

2022 год, дроны и непонятный взрыв

После начала полномасштабной войны аэродром Бельбек стал одним из ключевых объектов оккупационного контингента, поддерживавшего российские подразделения на южном фронте. Так что рано или поздно он должен был стать объектом воздушных атак ВСУ.

Первая атака на Крым произошла 31 июля 2022 года, когда украинские беспилотники атаковали штаб Черноморского флота РФ. А 21 августа того же года дроны в первый раз прилетели в район Бельбека. Впрочем, впоследствии Силы обороны Украины начали получать от западных партнеров дальнобойные ракеты — так что удары по севастопольскому аэродрому начали наноситься именно этим, гораздо более эффективным оружием.

Между тем, 1 октября 2022 года произошел инцидент, к которому Украина не имела отношения. Во время взлета истребитель МиГ-31 взорвался, в результате чего погиб один член экипажа — пилот, не успевший катапультироваться. Важно, что россияне потеряли ту модификацию, которая была оборудована для запуска гиперзвуковой аэробалистической ракеты "Кинжал".

2024, успех украинских ракет

С начала 2024 года Силы обороны Украины начали атаковать скопления российских оккупантов и российскую авиационную технику на аэродроме Бельбек уже дальнобойными ракетами. Так, 31 января удар был нанесен британской крылатой ракетой Storm Shadow. Тогда украинцы поразили командный пункт Бельбека и по меньшей мере 3 самолета, погибли более 10 военнослужащих российской армии.

Весной же, в ночь на 15 и 16 мая, украинские войска нанесли два успешных ракетных удара — предположительно ракетами ATACMS — по объектам на территории аэродрома. По предварительным данным, согласно свежим спутниковым снимкам, были поражены или уничтожены сразу четыре российских самолета — два МиГ-31, один Су-27 (полностью выведены из строя), один МиГ-29 (поврежден).

Кроме того, известно о поражении состава горюче-смазочных материалов и зенитно-ракетного комплекса С-400. Также были ликвидированы или ранены несколько десятков российских военных. Причем, несмотря на заявления оккупационных властей в Крыму, все ракеты достигли цели — что означает полный огневой контроль украинских войск над этим военным объектом, который является одним из ключевых для обеспечения функционирования, в частности Крымского моста.