Удар по аеродрому в Бельбеку 15 травня

Аеродром Бельбек у Криму вдруге атакували — було влучання по складу палива
На російському аеродромі "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму в ніч на четвер, 16 травня, сталося влучання. Внаслідок "прильоту" на паливному складі розпочалася пожежа.
Про це повідомляє Telegram-канал Крымський ветер.
Атака на аеродром в Бельбеку 16 травня
Так, згідно з даними супутникових знімків, вночі на аеродромі Бельбек сталася пожежа. Раніше повідомлялося про влучання ракет по паливному складу, після чого відбулося займання.
Як зазначають росЗМІ, летовищу "дісталося вдруге за добу". Супутникові знімки були зроблені через дві години після атаки.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму після вибухів на російському аеродромі Бельбек почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.
Також ми писали, що у Криму атакували російську базу протиповітряної оборони. Внаслідок цього було ліквідовано командира військової частини.
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