Удар по аеродрому в Бельбеку 15 травня

Пожежа на аеродромі. Фото: росЗМІ

На російському аеродромі "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму в ніч на четвер, 16 травня, сталося влучання. Внаслідок "прильоту" на паливному складі розпочалася пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал Крымський ветер.

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Так, згідно з даними супутникових знімків, вночі на аеродромі Бельбек сталася пожежа. Раніше повідомлялося про влучання ракет по паливному складу, після чого відбулося займання.

Як зазначають росЗМІ, летовищу "дісталося вдруге за добу". Супутникові знімки були зроблені через дві години після атаки.

Аеродром "Бельбек". Фото: Крымский ветер

Пожежа на аеродромі "Бельбек". Фото: Крымский ветер

Нагадаємо, ⁨у тимчасово окупованому Криму після вибухів на російському аеродромі Бельбек почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.

Також ми писали, що у Криму атакували російську базу протиповітряної оборони. Внаслідок цього було ліквідовано командира військової частини.