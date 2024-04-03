Як Україна має боротися проти російських ударів Калібрами

Український морський дрон. Фото: НТА

Україна має не просто протидіяти ракетним ударам "Калібрами", а й запобігати новим атакам. Єдиним варіантом для цього є постійне полювання за кораблями Чорноморського флоту, на яких встановлені пускові установки для "Калібрів".

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Україна має бути не тільки готовою до нових ударів "Калібрами", а й запобігати цим ударам.

"Єдиний правильний вихід із ситуації — постійно полювати на рештками Чорноморського флоту", — наголосив Петро Черник.

Росія не може протидіяти морським дронам

Експерт підкреслив, що озброєння, зокрема, малого ракетного корабля Чорноморського флоту Росії продемонструвало нездатність успішно протидіяти українським надводним безпілотним системам.

Саме це і є, наголосив Черник, є запорукою успіху Сил оборони України у боротьбі з кораблями-носіями ракет "Калібр".

Нагадаємо, що 31 березня очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Ймовірно, ворог може використати їх проти України найближчим часом.