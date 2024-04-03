Как Украина должна бороться против российских ударов Калибрами

Украинский морской дрон. Фото: НТА

Украина должна не просто противодействовать ракетным ударам "Калибрами", но и предотвращать новые атаки. Единственным вариантом для этого является постоянная охота за кораблями Черноморского флота, на которых установлены пусковые установки для "Калибров".

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Какое решение является спасением для Украины

Украина должна быть не только готова к новым ударам "Калибрами", но и предотвращать эти удары.

"Единственный правильный выход из ситуации — постоянно охотиться за остатками Черноморского флота", — подчеркнул Петр Черник.

Россия не может противодействовать морским дронам

Эксперт подчеркнул, что вооружение, в частности малого ракетного корабля Черноморского флота России, продемонстрировало неспособность успешно противодействовать украинским надводным беспилотным системам.

Именно это и есть, подчеркнул Черник, залог успеха Сил обороны Украины в борьбе с кораблями-носителями ракет "Калибр".

Напомним, что 31 марта глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в эфире национального телемарафона единственных новостей, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Вероятно, враг может использовать их против Украины в ближайшее время.