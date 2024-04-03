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Как Украина должна бороться против российских ударов Калибрами

3 апреля 2024 05:52
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Владимир Мыленко
журналист
Как Украина должна бороться против российских ударов Калибрами
Украинский морской дрон. Фото: НТА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украина должна не просто противодействовать ракетным ударам "Калибрами", но и предотвращать новые атаки. Единственным вариантом для этого является постоянная охота за кораблями Черноморского флота, на которых установлены пусковые установки для "Калибров".

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Украина должна быть не только готова к новым ударам "Калибрами", но и предотвращать эти удары.

"Единственный правильный выход из ситуации — постоянно охотиться за остатками Черноморского флота", — подчеркнул Петр Черник.

Россия не может противодействовать морским дронам

Эксперт подчеркнул, что вооружение, в частности малого ракетного корабля Черноморского флота России, продемонстрировало неспособность успешно противодействовать украинским надводным беспилотным системам.

Именно это и есть, подчеркнул Черник, залог успеха Сил обороны Украины в борьбе с кораблями-носителями ракет "Калибр".

Напомним, что 31 марта глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в эфире национального телемарафона единственных новостей, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Вероятно, враг может использовать их против Украины в ближайшее время.

оккупанты
Петр Черник
ракеты
дроны
война в Украине
калибры

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