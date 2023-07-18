Оскарження рішення ВЛК — як це зробити та які є терміни

Військовозобов'язаний українець проходить військово-лікарську комісію. Фото: МОТЦК та СП

Кожен військовозобов'язаний українець перед тим як вступити до лав ЗСУ має обов'язково пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Саме вона визначає, чи придатна особа до військової служби. Проте бувають випадки, коли громадяни не погоджуються з рішенням медкомісії.

Як оскаржити ВЛК, які є підстави та терміни, докладно розповіли юристи адвокатського бюро "Вертикаль" у соцмережах.

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Які є підстави для оскарження висновків ВЛК

Порядок проходження медкомісії та оскарження її результатів регулюється Наказом Міністерства оборони України "№402 від 14.08.2008 року "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Для того, щоб оскаржити рішення медичної комісії у військовозобов'язаного мають бути на це законні підстави. Такими можуть бути:

при винесенні рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб;

наявність або відсутність захворювання були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

визначаючи обмежену придатність особи, ВЛК не індивідуалізувало таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення тих чи інших військових обов’язків.

Варто зазначити, що перелік таких підстав не може бути вичерпним. До прикладу, також підставою для оскарження можуть бути й інші обставини. Зокрема, формальне проходження ВЛК, лише "на папері" чи без реального обстеження.

Проходження військової медичної комісії. Фото: МОТЦК та СП

Куди звертатися для оскарження рішення ВЛК

Якщо особа не згодна з рішенням, вона має перш за все подати заяву на перегляд рішення медкомісії до вищого керівництва ВЛК або ЦВЛК. Щоб скласти правильну заяву, варто скористатися послугами військового адвоката або військового юриста.

У заяві необхідно зазначити всі наявні обставини справи:

надати чітке пояснення з чим саме ви не погоджуєтеся;

надати підтвердження цієї інформації: медичні документи та попереднє рішення комісії, лікарські висновки, дослідження, виписки з історії хвороби або будь-які інші лабораторні аналізи, які можуть підтвердити реальний стан вашого здоров’я.

Який вигляд має заява на оскарження до ВЛК

Зразок заяви на оскарження висновку ВЛК. Скриншот instaco.com.ua

За результатом розгляду вашої скарги військовозобов'язаного можуть направити на контрольне лікарське обстеження до ВЛК вищого рівня (тобто до тієї, куди ви подавали скаргу).

За результатом проходження цієї ВЛК нададуть новий висновок про стан вашого здоров’я, який і буде братися до уваги центрами комплектування.

Рішення ВЛК можна також оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства (та 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення). Проте юристи радять спочатку скористатися першим варіантом.

Важливо розуміти, що подача позову повинна відбуватися за вимогами КАСУ, що без допомоги адвоката зробити не просто.

Важливо: якщо обрати одразу другий спосіб, то скористатися першим вже не вийде.

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: МОТЦК та СП

Які надаються терміни оскарження рішення ВЛК

Строк для звернення до суду для оскарження висновків ВЛК становить:

шість місяців з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку;

з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку; три місяці, якщо такий висновок оскаржувався у вищій ВЛК, з дня отримання висновку такої вищої ВЛК за результатами розгляду відповідного звернення.

Як наголошують юристи, дія того висновку на час розгляду справи у суді може бути зупинена. А от якщо ви скаржитесь до вищого ВЛК, то висновок продовжує діяти.

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