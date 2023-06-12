Військова медкомісія 2023 — що перевіряють та як оскаржити

Військовозобов'язаний проходить медкомісію. Фото: google.com

Кожен військовозобов'язаний перед тим як вступити до лав ЗСУ має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Саме вона ухвалює рішення щодо придатності до військової служби.

Які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково, які фахівці повинні його оглянути та який порядок оскарження ВЛК, розповідаємо далі в матеріалі.

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Які обстеження необхідно пройти військовозобов'язаному

Перед тим, як розпочати проходження ВЛК, військовозобов'язаному слід пройти певні обстеження, а саме:

флюорографію (рентген органів грудної клітини);

ЕКГ (електрокардіограму);

загальний аналіз крові, який зокрема визначає групу та резус-фактор, якщо вони не зазначені у військовому квитку;

аналіз сечі;

внутрішньоочний тиск (громадянам, які мають проблеми з зором та старше 40 років);

глюкоза крові — аналіз, який показує вміст цукру в крові (для осіб старше 40 років).

Також військовозобов'язаний може зробити додаткові аналізи, якщо є якісь певні хвороби чи скарги на здоров'я.

Крім цього, на кожного призовника повинен бути зроблений запит у:

психоневрологічний;

протитуберкульозний;

шкірно-венеричний;

наркологічний диспансери.

Якщо медкомісію проходить особа з інвалідністю, вона повинна надати дані соціальних органів, що підтверджують інвалідність, а також медичну картку із результатами всіх діагнозів та медичних спостережень. Це ж саме стосується й тих, хто має хронічні тяжки недуги.

Проходження військово-лікарської комісії. Фото: google.com

Які лікарі оглядають військовозобов'язаного обов'язково

Під час проходження військово-лікарської комісії призовники повинні обов'язково пройти таких фахівців:

терапевт;

хірург;

ортопед;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Якщо під час огляду виявиться, що призовник потребує додаткового огляду, його можуть відправити на обстеження і до інших фахівців.

Якщо на підставі медичних документів, особистого огляду фахівцями ВЛК, є сумніви щодо придатності призовника до військової служби, його направляють для додаткового обстеження.

Військовозобов'язаний проходить медичну комісію. Фото: google.com

Який висновок ВЛК можуть отримати військовозобов'язані

За результатом огляду військовозобов’язаного визначають:

придатним до військової служби (повністю чи частково/обмежено);

тимчасово непридатним до військової служби (надається відстрочка на термін до 2 місяців і вказується дата повторного огляду). Відстрочка може надаватися ще 2 рази на термін не більше 2 місяці (разом не більше 6 місяців). Після цього приймається остаточне рішення;

непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6-12 місяців.

Військовозобов'язаний проходить медичну комісію. Фото: google.com

Який порядок оскарження результатів ВЛК

Порядок проходження медкомісії та оскарження її результатів регулюється Наказом Міністерства оборони України "№402 від 14.08.2008 року "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Відповідно до підпункту 2.4.10 пункту 2.4 глави 2 розділу I Положення Постанова ВЛК, з якими призовники незгодні, може бути оскаржена у Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК) або у суді.

ЦВЛК Міністерства оборони України розташована у м. Київ, вул. Госпітальна, 16. Відповідно до підпункту 2.3.5 пункту 2.3 глави 2 розділу І Положення Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Як зазначає юристка Тетяна Козян, будь-яка особа (військовозобов'язаний, військовослужбовець) має право на оскарження висновку ВЛК, але за певних підстав. Такими підставами можуть бути:

наявність або відсутність захворювання були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

при винесенні рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб;

ВЛК не зазначило індивідуальну придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення військових обов’язків.

Варто зазначити, що перелік таких підстав не може бути вичерпним.

Також правознавиця підкреслила, що алгоритм оскарження може спрацювати лише за наявності помилки з боку комісії.

За словами юриста Поліни Марченко, якщо ви пройшли комісію ВЛК, і у рішенні такої комісії не відображений реальний стан вашого здоров’я, то краще в першу чергу оскаржувати рішення з досудового порядку.

Якщо ви одразу підете до суду, то ви вже не зможете використати досудовий порядок оскарження.

Тож у першу чергу слід звернутися до вищого керівництва ВЛК або ЦВЛК із заявою, в якій слід зазначити всі наявні обставини справи:

надати чітке пояснення з чим саме ви не погоджуєтеся;

медичні документи та попереднє рішення комісії;

лікарські висновки, дослідження, виписки з історії хвороби або будь-які інші лабораторні аналізи, які можуть підтвердити реальний стан вашого здоров’я.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Раніше ми писали, коли обмежено придатні особи в Україні повинні проходити військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми розповідали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про важливі зміни, які стосуються роботи військово-лікарської комісії.

Також ми повідомляли, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби.