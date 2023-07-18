Обжалование решения ВВК — как это сделать и какие сроки

Военнообязанный украинец проходит военно-врачебную комиссию. Фото: МОТЦК и СП

Каждый военнообязанный украинец перед тем как вступить в ряды ВСУ должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Именно она определяет, пригодно ли лицо к военной службе. Однако бывают случаи, когда граждане не согласны с решением медкомиссии.

Как обжаловать ВВК, какие основания и сроки, подробно рассказали юристы адвокатского бюро "Вертикаль" в соцсетях.

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Каковы основания для обжалования выводов ВВК

Порядок прохождения медкомиссии и обжалования ее результатов регулируется Приказом Министерства обороны Украины "№402 от 14.08.2008 года "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Для того чтобы обжаловать решение медицинской комиссии у военнообязанного должны быть на это законные основания. Такими могут быть:

при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;

наличие или отсутствие заболевания были установлены врачом не той специализации;

была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

определяя ограниченную пригодность лица, ВВК не индивидуализировало такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.

Следует отметить, что перечень таких оснований не может быть исчерпывающим. К примеру, также основанием для обжалования могут быть и другие обстоятельства. В частности, формальное прохождение ВВК только "на бумаге" или без реального обследования.

Прохождение военной медицинской комиссии. Фото: МОТЦК и СП

Куда обращаться для обжалования решения ВВК

Если лицо не согласно с решением, оно должно прежде всего подать заявление на пересмотр решения медкомиссии высшему руководству ВВК или ЦВВК. Чтобы составить правильное заявление, следует воспользоваться услугами военного адвоката или военного юриста.

В заявлении необходимо указать все имеющиеся обстоятельства дела:

дать четкое объяснение с чем именно вы не соглашаетесь;

предоставить подтверждение этой информации: медицинские документы и предварительное решение комиссии, врачебные выводы, исследования, выписки из истории болезни или другие лабораторные анализы, которые могут подтвердить реальное состояние вашего здоровья.

Как выглядит заявление на обжалование решения ВВК

Образец заявления об обжаловании заключения ВВК. Скриншот instaco.com.ua

По результатам рассмотрения вашей жалобы военнообязанного могут направить на контрольное врачебное обследование в ВВК высшего уровня (т.е. к той, куда вы подавали жалобу).

По результатам прохождения этой ВВК предоставят новый вывод о состоянии вашего здоровья, которое и будет приниматься во внимание центрами комплектования.

Решение ВВК можно также обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства (и 2.3.5 и п. 2.4.10 Положения). Однако юристы советуют сначала воспользоваться первым вариантом.

Важно понимать, что подача иска должна производиться по требованиям КАСУ, что без помощи адвоката сделать не просто.

Важно: если выбрать сразу второй способ, воспользоваться первым уже не получится.

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: МОТЦК и СП

Какие есть сроки обжалования решения ВВК

Срок обращения в суд для обжалования выводов ВВК составляет:

шесть месяцев со дня получения заключения ВВК, если такой вывод не обжаловался в административном порядке;

со дня получения заключения ВВК, если такой вывод не обжаловался в административном порядке; три месяца, если такой вывод обжаловался в высшей ВВК, со дня получения заключения такой высшей ВВК по результатам рассмотрения соответствующего обращения.

Как отмечают юристы, действие вывода на время рассмотрения дела в суде может быть остановлено. А вот если вы жалуетесь в высший ВВК, то вывод продолжает действовать.

Раньше мы писали, как подготовиться к прохождению ВЛК, если есть серьезные заболевания.

Напомним, мы рассказывали, какие обследования военнообязанный должен пройти обязательно и какие специалисты должны осмотреть его.

Также мы сообщали, должны ли мужчины с отсрочкой от мобилизации проходить военную медкомиссию.