Як відбуватиметься примусова евакуація дітей з небезпечних зон: роз'яснення Шмигаля
Примусову евакуацію лише однієї дитини неможливо розробити в законодавчому плані. Наразі розглядається варіант щодо вивозу неповнолітньої особи разом з одним із батьків.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль у коментарі РБК-Україна.
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Як відбуватиметься примусова евакуація дітей з небезпечних зон
Денис Шмигаль пояснив, що неможливо відібрати у батьків дитину та вивезти її без їхньої згоди з небезпечної зони, оскільки це буде кіднепінгом.
"Є живі батьки, які опікуються дитиною, вони не позбавлені батьківських прав, ви не можете відібрати у них дитину і вивезти її без їхньої згоди, це неможливо, це кіднепінг. Ми не можемо красти дітей в українських родин", — відзначив прем'єр.
Водночас він зауважив, що якщо існує загроза життю дитини, наразі розробляється проєкт постанови щодо примусової евакуації дитини з одним із батьків.
"Це те, про що ми розмовляли вчора на нараді. Тобто ми працюємо якраз над таким варіантом, щоб все-таки рятувати максимальну кількість життів наших дітей і їхніх батьків", — додав Шмигаль.
Нагадаємо, внаслідок війни росії в Україні постраждали понад 1388 дітей. Згідно з офіційною інформацією від представників ювенальних прокуратур, 461 дитина загинула, а понад 927 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.