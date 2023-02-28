Стало відомо, скільки дітей постраждало внаслідок війни в Україні

Діти в Україні

Вранці 28 лютого 2023 року стало відомо про те, що понад 1388 дітей постраждали внаслідок війни рф проти України. Згідно з офіційною інформацією від представників ювенальних прокуратур, 461 дитина загинула, а понад 927 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Діти війни

У повідомленні йдеться, що зазначені цифри можуть змінитися, оскільки продовжується робота щодо встановлення точної кількості постраждалих на місцях бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Більшість дітей постраждали в Донецькій області — 445, Харківській — 272, Київській — 123, Херсонській — 90, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66 та Дніпропетровській — 64. Ці цифри показують величезні збитки, завдані дітям та їхнім сім'ям внаслідок конфлікту, який продовжується на сході України.

Школи України

Протягом року збройні сили рф проводили масовані бомбардування та обстріли, які пошкодили 3126 навчальних закладів. З них 438 зруйновано повністю.

Нагадаємо, українських дітей-сиріт російські загарбники вивезли з окупованих територій у 24 інтернати на території рф. Там їх виховують у пропутінській атмосфері, змушуючи писати листи на фронт окупантам.

Також ми писали, що у грудні двом колаборантам із "ДНР" оголосили підозру в депортації дітей. Люди з оточення Дениса Пушиліна вивозили дітей-сиріт до рф під виглядом відпочинку у дитячих таборах.

Додамо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що повернути дітей, яких викрала росія силою, неможливо.